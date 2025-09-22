快訊

不斷更新／高雄5區放颱風假！竹縣台南也宣布了 強颱樺加沙撲台停班課一覽

氣象署新增發布雙東大雷雨即時訊息 持續至19時30分止

台大急診爆滿！「走廊醫學」場景震撼 台大醫靠這招釋出600床

守護阿里山山椒魚 玉管處聯手企業深化研究保育

中央社／ 台北22日電

玉山國家公園管理處今天與國票金控公司簽署「阿里山山椒魚保育教育合作備忘錄」，國票金控將投入研究資金，推進高山型國家公園山椒魚族群遺傳學與保育生物學計畫，並推廣阿里山山椒魚紀錄片，喚起民眾保育意識。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處與國票金融控股股份有限公司舉行「阿里山山椒魚保育教育合作備忘錄」簽署儀式，宣布跨域合作，共同投入台灣高山型國家公園山椒魚保育教育推動計畫。

國家公園署長王成機指出，國家公園署自民國112年成立以來，積極推動「Team國家公園、連結台灣、行銷世界」目標，強化生物多樣性保育與園區指標物種守護，並串連企業資源擴大保育效益。

王成機表示，這次玉管處與國票金控合作，象徵國家公園與企業共建「研究、教育、行動」鏈結模式，透過資金支持、教育推廣與社會影響力整合，將科研成果轉化為公共知識與環境教育，強化國家公園作為自然保護區、科研基地與社會知識平台串連等多重角色。

國家公園署指出，國票金控以「社會責任」為基礎，支持玉管處在科學研究與環境教育推廣上的多重行動，包括投入研究資金，推進高山型國家公園山椒魚族群遺傳學暨保育生物學計畫，增加山椒魚科研基礎資料；並參與山椒魚保育教案推廣，喚起民眾對於維護台灣特有、稀有物種保育意識，例如推廣阿里山山椒魚紀錄片，使科研成果普及於校園及社會大眾等。

玉管處長盧淑妃表示，阿里山山椒魚（Hynobiusarisanensis）是台灣特有的第二級保育類物種，113年被列入台灣兩棲類紅皮書國家易危物種名錄，牠們棲息於海拔2000公尺以上濕冷溪流源頭，族群小且分布破碎，對氣候與微棲地環境變化極為敏感。

盧淑妃說，玉管處自107年起展開長期監測，於遺傳研究、繁殖與生活史及保育教育推廣都取得突破，包括族群親緣地理分析、首次完整記錄繁殖生活史，以及製作紀錄片「雲嶺間的靜默信使：阿里山山椒魚繁殖之謎」，作為環境教育教材。

玉山國家公園 阿里山 族群

延伸閱讀

六福村再添新血 小公犀牛「花枝丸」世界犀牛日亮相

農業部盤點建遊蕩犬衛星收容所 保育團體：加劇保育與環境危機

台日攜手8K阿里山鐵道紀錄片 「神木之森」東京特映

中華電用AI保育多元生物

相關新聞

內湖區3784戶突停電！金湖路等處受影響 台電：晚間7時多復電

台北市內湖區今天傍晚4時20分停電，影響範圍包含內湖金湖路、成功路四段等處，共計3784戶停電，由於美國在台協會AIT也...

樹林社宅基地探出廢棄物撤案 國土署允：持續盤點推動

內政部國土署原訂要在板橋、樹林交界的樹林防洪三期整開區範圍中，取兩塊國有土地打造社宅，後續卻喊卡。內政部國管署解釋，兩塊...

新北市警察局瑞芳分局第3季治安會報 強化防詐並推新措施

新北市警察局瑞芳分局於今(22)日召開114年第3季治安會報，由分局長沈明義主持，邀集地方民代、里長及各機關代表出席，共同檢視轄區治安及交通狀況，並研擬強化防制策略。

新北瑞芳多處高地區域嚴重缺水 居民苦等供水

受持續乾旱影響，新北市瑞芳區多處地勢較高地區近日供水困難，龍鎮里與柑坪里部分區域甚至無預警停水長達七天，嚴重影響居民日常生活。雖然近日已出現降雨，但水源供應尚未明顯改善，水壓不足問題仍然持續，影響民眾日常生活，引發廣泛民怨。

扶輪社彩繪淡水16年不間斷 小學生用畫筆記錄家鄉之美

國際扶輪社3522地區在新北市淡水區真理大學，舉辦第16屆彩繪淡水寫生活動，國際扶輪3522地區總監表示，真理大學風景相當美麗，又是名勝景點，在這裡舉辦寫生相當適合，當天活動超過2百人參與，天氣晴朗是非常適合寫生的氣候，許多來自淡水北海岸地區各國小學童及家長報名參加。

新北汐止湖興里咖啡課驗收完美結業 學員們愛上咖啡

汐止區湖興市民活動中心的手沖咖啡課程，經過幾堂課的學習，學員已經具有基本的手沖技巧，最後一堂結業式，老師進行驗收，看看學員們手沖咖啡學的如何，學員們說，現在學會為自己沖一杯好咖啡，真的很開心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。