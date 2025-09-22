聽新聞
0:00 / 0:00
新北大巨蛋選址將公布 劉和然新加坡取經盼能辦這項活動
新北大巨蛋選址近期將公布2處進入最後「比拚」，新北大巨蛋主責者、新北市副市長劉和然目前正在新加坡考察，他指出，這次令人印象深刻的是星國大型場館經營，從去年泰勒絲演唱會、這周末的F1賽車，不只是娛樂活動，而是靠口碑行銷與名人效應，把全世界人流吸引到新加坡。「想像一下，未來的新北大巨蛋，也能舉辦這樣的盛會，不只是比賽或演唱會，而是讓世界看到新北的舞台」。
劉和然透過社群媒體臉書指出，這次帶市府團隊到新加坡參訪，特別拜訪駐新加坡台北代表處，與童振源大使深入交流，聚焦三大重點包括殯葬制度、AI城市治理，以及大型場館經驗，目標很簡單，就是把國際的好做法帶回新北。
劉和然說，新加坡在殯葬政策上，能兼顧不同宗教信仰，展現文化包容。這也讓他想到，新北正推動花葬、樹葬、海葬等環保葬，讓殯葬服務更人性、更永續。
劉和然表示，在城市治理上，新加坡從教育培養文官體系，再透過「榜鵝數位園區」，把產業、學術、政府服務集中，推動智慧治理。這提醒他，新北要邁向AI城市，也需要制度與空間並進，才能真正落地。
劉和然說，令人印象深刻的是大型場館經營，去年泰勒絲演唱會、這週末的F1賽車，不只是娛樂活動，而是靠口碑行銷與名人效應，把全世界的人吸引到新加坡。想像一下，未來的新北大巨蛋，也能舉辦這樣的盛會，不只是比賽或演唱會，而是讓世界看到新北的舞台。
劉表示，在有限的土地上開創無限可能，這就是我們要學習的精神，他會持續把國際經驗轉化為新北行動方案，讓治理更智慧、城市更有韌性、市民生活更好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言