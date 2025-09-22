新北瑞芳多處高地區域嚴重缺水 居民苦等供水

快訊

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳部分地勢較高區域缺水問題嚴重，造成民眾日常生活嚴重困擾。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳部分地勢較高區域缺水問題嚴重，造成民眾日常生活嚴重困擾。 圖／觀天下有線電視提供

受持續乾旱影響，新北市瑞芳區多處地勢較高地區近日供水困難，龍鎮里與柑坪里部分區域甚至無預警停水長達七天，嚴重影響居民日常生活。雖然近日已出現降雨，但水源供應尚未明顯改善，水壓不足問題仍然持續，影響民眾日常生活，引發廣泛民怨。

「天氣這麼熱，家裡又連續七天沒水，洗澡、煮飯、洗衣都沒辦法，真的苦不堪言！」住在龍鎮里的居民無奈表示，全家只能靠買水或到親友家用水，生活陷入困境。

瑞芳火車站後方的龍鎮里、龍山里與柑坪里部分地區因地勢偏高、水壓不足，即使目前水公司進行調度，仍難以穩定供水。居民透露，水龍頭每天只「滴水」幾個小時，不僅用水時間無法預期，更加重生活壓力。

對此，地方里長主動奔走協調，向水公司及各政府單位反映狀況，並向民意代表請求協助，促成儘速召開會勘。「這幾天我們里長真的很辛苦，到處跑、到處找人協助，真的很感謝他為我們這些高地的住戶奔走。」一位長輩居民感性表示。

龍鎮里長林文清說，目前已確認部分供水設施可能因破洞造成水源無法有效導流至進水口，正規劃補修作業，但相關修補需第十河川局協助處理。立委辦公室已介入協調，預計由委員召集相關單位召開緊急會勘，爭取早日完成修復還有供水問題。

