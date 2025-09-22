快訊

新北市警察局瑞芳分局第3季治安會報 強化防詐並推新措施

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳分局治安會報強調「防詐」工作的重要性，也針對交通重點宣導，營造更安全的用路環境。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳分局治安會報強調「防詐」工作的重要性，也針對交通重點宣導，營造更安全的用路環境。 圖／觀天下有線電視提供

新北市警察局瑞芳分局於今(22)日召開114年第3季治安會報，由分局長沈明義主持，邀集地方民代、里長及各機關代表出席，共同檢視轄區治安及交通狀況，並研擬強化防制策略。

會中偵查隊報告指出，114年全般刑案發生數較去年同期減少13件，破獲率提升2.1%，其中暴力案件、毒品案件均在第一時間偵破，展現警方打擊犯罪的決心。

分局長沈明義於致詞時特別強調「防詐」工作的重要性，並親自分享了一則小故事：有民眾因提高警覺，成功識破可疑訊息，避免落入詐騙陷阱。分局長提醒民眾切勿掉以輕心，「只要多想一步、查證一下，就能保護自己與家人」。

此外，本月適逢交通安全月，會議亦聚焦於推廣「人本交通—停讓文化」與「不超速、不搶快、保持安全距離」等重點宣導，藉此盼能降低交通事故發生率。瑞芳分局將持續在校園、火車站周邊及無號誌路口加強執法與教育，營造更安全的用路環境。

另會中針對台二線近期車禍導致死傷的事件頻傳，瑞芳分局亦說明已啟用地磅設施，盼能有效遏止大型車輛超載問題，提升道路安全。

