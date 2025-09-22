汐止福德祠捐贈資源回收車 新北近3年民間捐助15輛清潔車輛助守護環境

新北市汐止區長興街福德祠（保興宮）捐贈6.5噸資源回收車，市府秘書長邱敬斌今天代表接受，並回贈感謝狀，肯定廟方成為清潔隊員後盾，也象徵信仰與公共服務緊密結合，共同守護新北市民的生活品質。

新北市環保局表示，今天是農曆八月初一，邱敬斌等人前往汐止區福德祠參拜土地公、土地婆，環保局也準備了麻糬66盒作為供品，除了祈求庇佑市民平安外，也感謝福德祠捐贈汐止區清潔隊市價215萬元的6.5噸資源回收車，支持日益繁重的資源回收及清運業務。

環保局說，這是汐止區民間單位首次捐贈清潔車輛，為地方清潔隊注入新動能，進一步提升環境維護效能。邱敬斌在今天的捐贈儀式中，代表市府受贈並回贈感謝狀。環保局副局長朱益君、民政局專門委員吳秀慈及汐止區長林慶豐同出席觀禮，也對福德祠善舉表達謝意。

邱敬斌表示，汐止福德祠為當地超過百年歷史大廟，長年秉持取之於社會，用之於社會精神，推動老人共餐、清寒獎學金和急難救助等公益活動。過去也曾兩次捐贈消防車輛與器材，默默守護地方安全與福祉，這次又捐贈資源回收車，為第一線清潔隊員提供堅實的後盾。

汐止福德祠主委蘇文進說，清潔隊員每日早出晚歸，頂風冒雨守護市容環境。汐止幅員遼闊，人口眾多，隊員工作繁重且辛苦。福德祠感念清潔隊辛勞付出，拋磚引玉捐贈資源回收車，期盼在地各大宮廟能共襄盛舉、回饋地方、造福鄉里、守護環境。

環保局指出，目前新北市有887輛垃圾車及1272輛資源回收車，提供民眾垃圾收運服務。隨著人口成長、新市鎮開發及產業轉型，清潔隊的收運負荷及路線持續增加。

環保局說，為維持清潔隊服務品質及保障隊員行車安全，今年市府預算加上中央補助共編列約3.1億元，購置113輛清潔車輛與機具，但目前仍有超過12%的垃圾車及資源回收車，車齡達15年汰換年限，急需汰舊換新。