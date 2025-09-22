快訊

相驗結果曝光！澄清湖畔車禍釀母女2死 網揭肇事蔬果公司是違規累犯

拒「台灣護照」買國際線大轉彎 春秋航空客服改口：已恢復正常

500盤2025／晶華軒獲14盤締造三連霸 全台322間餐廳得盤創新高

新北五股守讓堂向教師致敬 免費造型彩妝變身

中央社／ 新北22日電

新北市立圖書館五股守讓堂今天表示，為感謝教師平日辛勞，教師節前夕將邀專業彩妝師、美髮師，免費為老師做造型，讓教師「不只教書，還能時尚」。

9月28日教師節將到來，新北市立圖書館發布新聞稿表示，為感謝教師平日辛勞，五股守讓堂自9月27日至10月5日規劃老師專屬的「風格優雅派對」活動，其中9月27日將邀請專業彩妝師、美髮師，免費幫老師造型彩妝。

擔任圖書館陪讀天使的數學教師劉綉品在造型師的改造下，變身為時尚達人，打破大家對老師的印象。劉綉品說，平常穿著以輕鬆舒適、好活動為主，從來沒想過自己也可以很「潮」，看到不一樣的自己，是很難忘的體驗。

除了時尚造型派對，9月27日當天也邀請咖啡達人蔡沅叡現場手沖精品咖啡，以及脊椎保健講座免費按摩舒壓，還有漢服旗袍寫真體驗，讓教師體驗「穿越之旅」留下美麗身影。

另外，五股守讓堂9月27日、29日將播放「承諾大海的老師」與「老師你會不會回來」等經典教師題材影片；10月4日、5日分別開設「金光花影—箔金古藝課」及「草本溫養—艾草養生錘DIY」手作課程，讓老師透過金箔藝術創作與養生按摩錘體驗，放鬆紓壓。

教師節 彩妝

延伸閱讀

教師節3天連假車潮湧現時間曝 預估國5單日雙向交通7萬輛次以上

獎金最高12萬！首屆新北油飯節開跑 邀全民來參賽

定食8 秋季放膽吃海陸！日本人氣 IP「胡子碰碰OHIGE no PON」全新聯名周邊獨家開賣

教師節「風格優雅派對」登場 守讓堂打造專屬老師時光

相關新聞

獎金最高12萬！首屆新北油飯節開跑 邀全民來參賽

新北市政府以庶民美食為主題，今舉辦「2025新北油飯節」宣傳記者會，新北市長侯友宜與國宴主廚吳秉承攜手揭開序幕。現場吳秉...

汐止福德祠捐贈資源回收車 新北近3年民間捐助15輛清潔車輛助守護環境

新北市汐止區長興街福德祠（保興宮）捐贈6.5噸資源回收車，市府秘書長邱敬斌今天代表接受，並回贈感謝狀，肯定廟方成為清潔隊...

教師節「風格優雅派對」登場 守讓堂打造專屬老師時光

教師節將至，為感謝辛勞付出的教師群，新北市立圖書館五股守讓堂自9月27日至10月5日推出「風格優雅派對」系列活動，獻給所...

融合在地打造仿古拱橋 三鶯線飛鳶廣場思古迴廊啟用

捷運三鶯線目前進度約94％，10月列車將進行全線動態測試，持續朝年底完工邁進。新北捷運局特別注重捷運工程與在地文化深度融...

北投中心新村4棟建築列古蹟？文資審議投票結果出爐

台北市北投中心新村被列為聚落建築群，整體眷舍保存完整，今天文資審議針對4棟建築，是否列為古蹟、歷史建築或紀念建築等資格投...

社宅候補進度成謎！新手爸媽誤信舊名單以為被超車 議員籲及時更新

社宅每逢租期到期會抽出正備取名單，卻有民眾抽中候補13順位，上官網查詢自己是否候補上，卻發現已排到16順位，詢問市府卻得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。