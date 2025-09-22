新北五股守讓堂向教師致敬 免費造型彩妝變身

新北市立圖書館五股守讓堂今天表示，為感謝教師平日辛勞，教師節前夕將邀專業彩妝師、美髮師，免費為老師做造型，讓教師「不只教書，還能時尚」。

9月28日教師節將到來，新北市立圖書館發布新聞稿表示，為感謝教師平日辛勞，五股守讓堂自9月27日至10月5日規劃老師專屬的「風格優雅派對」活動，其中9月27日將邀請專業彩妝師、美髮師，免費幫老師造型彩妝。

擔任圖書館陪讀天使的數學教師劉綉品在造型師的改造下，變身為時尚達人，打破大家對老師的印象。劉綉品說，平常穿著以輕鬆舒適、好活動為主，從來沒想過自己也可以很「潮」，看到不一樣的自己，是很難忘的體驗。

除了時尚造型派對，9月27日當天也邀請咖啡達人蔡沅叡現場手沖精品咖啡，以及脊椎保健講座免費按摩舒壓，還有漢服旗袍寫真體驗，讓教師體驗「穿越之旅」留下美麗身影。

另外，五股守讓堂9月27日、29日將播放「承諾大海的老師」與「老師你會不會回來」等經典教師題材影片；10月4日、5日分別開設「金光花影—箔金古藝課」及「草本溫養—艾草養生錘DIY」手作課程，讓老師透過金箔藝術創作與養生按摩錘體驗，放鬆紓壓。