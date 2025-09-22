獎金最高12萬！首屆新北油飯節開跑 邀全民來參賽

新北市政府以庶民美食為主題，今舉辦「2025新北油飯節」宣傳記者會，新北市長侯友宜與國宴主廚吳秉承攜手揭開序幕。現場吳秉承運用在地時令食材，創作「金芋滿油香」創意油飯。活動設有總獎金高達39萬元的競賽，首獎「金賞」更可獲得12萬元，邀請全市攤商、店家與市民朋友共襄盛舉。

侯友宜表示，油飯不僅是台灣人日常三餐的熟悉味道，更是陪伴勞動者走過艱辛歲月的經典料理。從農工時代以來，油飯以簡單卻濃郁的風味，成為庶民溫飽的來源，也代表著勤奮、踏實與家庭凝聚的精神。他回憶，早年小孩滿月時收到一盒油飯是種喜悅，如今這份味道早已成為城市共同的文化記憶，「一口油飯，就是一段城市的故事」。

新北市經發局長盛筱蓉指出，新北市人口逾400萬，市場與商圈密布，油飯早已融入市民生活，從市場便當、街邊攤販，到家庭餐桌，無不飄散著麻油與醬香。她說，首屆「新北油飯節」的舉辦，除了讓市民重新連結這份庶民記憶，也將成為推動商圈活絡與在地經濟的重要推手。

市場處說明，活動報名即日起至10月17日止，鼓勵市場攤商、攤集場與商圈店家踴躍報名。比賽將透過專業評審與民眾票選方式，評選出「金賞」1名，獎金12萬元、「銀賞」1名，7萬元、「銅賞」1名，3萬元及「優選」7名，各1萬元，並規畫市集活動，讓市民能親自品嚐參賽油飯，共享這場專屬新北的美味盛會。