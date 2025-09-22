北市拆公館圓環第2個平日週首日 天候事故車流較塞
今天為台北公館圓環移除及填平地下道工程第2個平日週首日，台北市交工處表示，受颱風樺加沙襲台天候因素及發生交通事故影響，羅斯福路往北車道及福和橋往東機車道較壅塞。
台北市公館圓環移除及填平地下道工程13日起動工，15日到19日歷經首週平日，台北市交工處分析，期間除福和橋、永福橋各有交通事故受影響，整體交通狀況與施工前差不多，會維持監管人力到施工完成。
對於今天是動工起第2個平日週的第1天，台北市交工處副處長黃惠如告訴中央社記者，受到天候及事故影響，羅斯福路往北車道及福和橋往東機車道的車流較壅塞。
她進一步指出具體情況，首先是羅斯福路往北車道，今天上午7時50分，在銘傳國小前發生事故，車流回堵至羅斯福路五段211巷，上午8時2分處理排除後，車流在上午8時55分恢復正常。
其次是福和橋往東機車道上，在今天上午8時23分及8時39分，共發生2起事故，車流回堵到橋中段，分別在上午8時33分及8時41分排除後，車流在上午8時45分恢復正常。
她重申，雙北市府會持續聯合監控各路段，並依即時路況動態調整號誌、配合員警現場疏導，遇有事故或異常壅塞，都能快速排除，以確保行車安全，藉此降低施工期間交通衝擊。
