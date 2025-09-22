教師節「風格優雅派對」登場 守讓堂打造專屬老師時光

教師節將至，為感謝辛勞付出的教師群，新北市立圖書館五股守讓堂自9月27日至10月5日推出「風格優雅派對」系列活動，獻給所有默默耕耘的教育工作者。活動除有免費造型穿搭、手沖咖啡、電影欣賞、紓壓講座、古風攝影體驗與工藝手作課程外，更規畫教師節專屬書展，陪伴老師放鬆身心、重拾自信風采。

新北市圖表示，9月27日登場的「美出風格，時尚造型講堂」，邀請專業彩妝與美髮師團隊，為老師們免費打造全新造型，並傳授日常穿搭技巧，讓春風化雨的園丁也能展現潮流魅力。擔任圖書館陪讀天使的數學老師劉綉品表示，過去以輕鬆舒適為穿搭主軸，沒想過自己也能很「潮」，透過這次改造，看到煥然一新的自己，感到驚喜與難忘。

活動期間還包括香氣撲鼻的「老師的午後咖啡館」，邀請榮獲第八屆 TSCA 金杯獎手工濾杯組最佳優勝的咖啡達人蔡沅叡，現場親手沖煮精品咖啡，讓參與老師在香氛與溫潤咖啡中片刻沈澱；「脊椎保健與腰酸背痛預防」講座則以實用知識與免費紓壓按摩，舒緩教學工作的長期壓力。

系列活動中，最受矚目的還有「華彩留影」漢服與旗袍寫真體驗，邀請老師穿越時空、感受古典風情，在鏡頭前留下難忘倩影。此外，9月27日與29日放映「承諾大海的老師」與「老師你會不會回來」兩部感人教育主題電影；10月4日與5日則安排兩場療癒系手作課程，分別為「箔金古藝課」與「艾草養生錘DIY」，結合傳統工藝與健康概念，讓教師們手作中釋放壓力、找回生活溫度。

圖書館也同步規畫「悅讀敬師」教師節主題書展，精選「教育智慧」、「教師故事」、「健康樂活」、「終身學習」及「幽默樂觀」五大面向選書，引導民眾從多元角度理解教育工作者的辛勞與奉獻，致敬每一位在教學路上默默付出的身影。

五股守讓堂提醒，有興趣參加活動的老師可洽新北市立圖書館網站查詢詳情與報名資訊。透過一系列結合美感、療癒與知性的體驗，希望在這個屬於老師的節日裡，讓教育工作者好好寵愛自己，也感受到社會對他們的深深感謝。