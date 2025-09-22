快訊

融合在地打造仿古拱橋 三鶯線飛鳶廣場思古迴廊啟用

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
捷運三鶯線目前進度約94％，10月列車將進行全線動態測試。圖／新北捷運工程局長
捷運三鶯線目前進度約94％，10月列車將進行全線動態測試。圖／新北捷運工程局長

捷運三鶯線目前進度約94％，10月列車將進行全線動態測試，持續朝年底完工邁進。新北捷運局特別注重捷運工程與在地文化深度融合，強調「捷運不只是捷運」，打造全台唯一「仿紅磚拱型設計」的捷運橋梁，新北市長侯友宜、臺北大學校長林道通與新北捷運局長李政安22日一同揭幕，宣布飛鳶廣場思古迴廊正式啟用，未來將成為畢業拍照及婚紗照熱門景點。

走進飛鳶廣場思古迴廊彷彿穿越三峽老街，新北市長侯友宜說明，三鶯線融入土城、三峽、鶯歌在地特色，打造全台唯一捷運「仿紅磚拱型設計」的特殊橋梁，特別融合巴洛克線條與閩南拱橋設計，搭配紅磚仿石漆工法，重現古典質感外，「似磚不是磚」也避免紅磚掉落的風險。三鶯線「思古迴廊」全長120公尺，更善用迴廊底下空間，新闢360坪的滑輪溜冰場，提供市民運動休憩的多元場地。

市長侯友宜強調，捷運不再只是捷運！三鶯線是一條融合交通便利、文化創新與生活提升的捷運路線，當三鶯線穿過臺北大學校園時，為營造和諧景觀，同步翻新飛鳶廣場，重新形塑北大新地標；LB07臺北大學站位於三峽區核心地帶，1號出入口直通臺北大學校園，通車後將成為市民通勤通學的重要交通工具；同時整合周邊人行與公共空間，緊密串聯三峽老街、原住民族生活文化園區與北大校園，讓交通建設帶動地方發展與文化交流。

新北捷運工程局長李政安表示，三鶯線列車10月將進行全線動態測試，預計年底前完成系統穩定性測試後就能完工，接續初履勘後通車，未來三鶯地區至台北市中心通勤時間可節省約20分鐘，提供市民高準點率、高可靠度、便捷舒適的大眾運輸新選擇，未來更透過延伸八德段，無縫銜接桃園捷運綠線，擴大形成「北北桃捷運共榮生活圈」，帶動產業、觀光及文化交流，全面提升生活品質。

北投中心新村4棟建築列古蹟？文資審議投票結果出爐

台北市北投中心新村被列為聚落建築群，整體眷舍保存完整，今天文資審議針對4棟建築，是否列為古蹟、歷史建築或紀念建築等資格投...

樹林社宅遭中央取消！ 國土署地質鑽探出爐：龐大營建廢物堆置地底

國土署原要在板橋與樹林交界的樹林防洪三期整開區範圍內兩塊國有土地打造社會住宅，但期間發生汐止社宅土地有垃圾撤案一事，為免...

教師節「風格優雅派對」登場 守讓堂打造專屬老師時光

教師節將至，為感謝辛勞付出的教師群，新北市立圖書館五股守讓堂自9月27日至10月5日推出「風格優雅派對」系列活動，獻給所...

社宅候補進度成謎！新手爸媽誤信舊名單以為被超車 議員籲及時更新

社宅每逢租期到期會抽出正備取名單，卻有民眾抽中候補13順位，上官網查詢自己是否候補上，卻發現已排到16順位，詢問市府卻得...

影／飛鳶廣場思古迴廊正式啟用 侯友宜：三鶯線力拚年底通車

新北市捷運三鶯線工程進度已達94%，預計10月展開全線動態測試，年底朝通車完工邁進。新北市政府強調，捷運不僅是交通建設，...

