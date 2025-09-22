北投中心新村4棟建築列古蹟？文資審議投票結果出爐

台北市北投中心新村被列為聚落建築群，整體眷舍保存完整，今天文資審議針對4棟建築，是否列為古蹟、歷史建築或紀念建築等資格投票，經過16位文資委員出席後，不同意票大於同意票，因此仍維持聚落建築群。

北投中心新村為全台13處眷村保存區之一，不僅是少數僅存規模完整，更是全台唯一的溫泉軍醫眷村，該聚落並於民國100年8月登錄公告為聚落建築群，由於去年11月21日核准修復再利用計畫，因此依計畫內建物文化資產價值評估資料。

文化局指出，棟號H-1、I5-3、J-2、散戶4棟7戶眷舍本體保存完整，且居住者的身分位階高，建議登錄為歷史建築，並且辦理現場會勘。但會勘後，委員評估4棟皆未具有歷史建築登錄基準，但仍於文資審議做表決。

文資委員說，新民路4巷2號的散戶，建築風格特殊，洗石子圓拱門、水泥拱門，具台灣建築建築使用現代等材料的傳統建築元素。鐵花窗及壓花玻璃的運用，應為50年代建築材料、藝術價值的先趨。

而H-1建築物，為婦聯會於中心新村規畫建造的丙種眷舍，保存婦聯會時期的眷舍及後期村民自行增改的空間，呈現中心新村建築變遷的過程。聚落建築能活化做為展示空間。

另外，I5-3建築，為日治時期陸軍衛戍病院長居住的宿舍，與日遺眷舍及婦聯眷舍區隔頗具其特色。J-2則是具備聚落建築之特色，但仍沒有符合歷史建築的登錄基準。