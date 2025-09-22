快訊

新聞幕後／卡雙城？陸委會人前說意外 人後「已讀不回」

拒領普發現金掀供養爭議 釋昭慧：月薪14萬全捐不需供養

拒絕「台灣護照」購票 陸春秋航空開第一槍：堅持一中原則

聽新聞
0:00 / 0:00

社宅候補進度成謎！新手爸媽誤信舊名單以為被超車 議員籲及時更新

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
一名民眾去抽信義區廣慈一區社宅，抽中候補第13順位，但上網查詢赫然發現網站上顯示的遞補順位已到第16號，後來才發現是未更新的舊版名單。本報資料照片。
一名民眾去抽信義區廣慈一區社宅，抽中候補第13順位，但上網查詢赫然發現網站上顯示的遞補順位已到第16號，後來才發現是未更新的舊版名單。本報資料照片。

社宅每逢租期到期會抽出正備取名單，卻有民眾抽中候補13順位，上官網查詢自己是否候補上，卻發現已排到16順位，詢問市府卻得不到回應，經陳情議員才發現「烏龍一場」因網站未更新看到是舊版名單，議員指出，搬家對一般民眾是大事，更牽涉到找新房、續約等問題，市府應滾動更新官網，避免民眾乾著急。

一名民眾指出，去年剛與妻子結婚並生下寶寶，而去抽信義區廣慈一區社宅，抽中候補第13順位，但上網查詢赫然發現網站上顯示的遞補順位已到第16號，遠超過自己的13號，讓他們以為自己早已被超車，打電話給市府卻只得到請等通知的回應。

該民眾抱怨，搬家對他們而言是大工程，牽涉妻子重新找工作、孩子找托育機構，都需要時間規畫，但社宅資訊不明確，帶來極大的不確定性與不安全感，後來經過陳情才發現，該名單原來是舊的，但抽籤已經過了一個月官網全遲未更新，也讓他覺得資訊不透明非常困擾。

住都中心表示，「安心樂租網」每月配租概況表均於次月下旬更新公告於網站並註明製表日期，供民眾辨識最新進度，有關8月19日抽籤完成案件候補進度已於9月19日更新並公布於安心樂租網，民眾可隨時上網查詢，亦可透過電話洽詢本中心了解個別進度。

議員曾獻瑩表示，本次11處社宅僅釋出零星戶數，卻吸引1萬8558件申請，每處候補人數從數十到上百人，名額稀少、等待漫長，抽中前面順位民眾當然期待候補機會，但市府資訊模糊，讓申請人不知是否要與原房東續約甚至陷入違約糾紛，市府應清楚告知實際名額與候補進度，不要讓市民白等這麼久最後卻只等到失望。

社宅 網站 議員

延伸閱讀

樹林社宅遭中央取消！ 國土署地質鑽探出爐：龐大營建廢物堆置地底

雙城論壇遭卡關延期舉辦 藍議員點這原因：今年恐辦不成…

台北大巨蛋IG官方沒藍勾勾 假帳號粉絲多一倍、千則貼文滿是啦啦隊

輝達入股英特爾 台積電前工程師曝最強CPU+最強GPU一大隱憂

相關新聞

北投中心新村4棟建築列古蹟？文資審議投票結果出爐

台北市北投中心新村被列為聚落建築群，整體眷舍保存完整，今天文資審議針對4棟建築，是否列為古蹟、歷史建築或紀念建築等資格投...

樹林社宅遭中央取消！ 國土署地質鑽探出爐：龐大營建廢物堆置地底

國土署原要在板橋與樹林交界的樹林防洪三期整開區範圍內兩塊國有土地打造社會住宅，但期間發生汐止社宅土地有垃圾撤案一事，為免...

教師節「風格優雅派對」登場 守讓堂打造專屬老師時光

教師節將至，為感謝辛勞付出的教師群，新北市立圖書館五股守讓堂自9月27日至10月5日推出「風格優雅派對」系列活動，獻給所...

融合在地打造仿古拱橋 三鶯線飛鳶廣場思古迴廊啟用

捷運三鶯線目前進度約94％，10月列車將進行全線動態測試，持續朝年底完工邁進。新北捷運局特別注重捷運工程與在地文化深度融...

社宅候補進度成謎！新手爸媽誤信舊名單以為被超車 議員籲及時更新

社宅每逢租期到期會抽出正備取名單，卻有民眾抽中候補13順位，上官網查詢自己是否候補上，卻發現已排到16順位，詢問市府卻得...

影／飛鳶廣場思古迴廊正式啟用 侯友宜：三鶯線力拚年底通車

新北市捷運三鶯線工程進度已達94%，預計10月展開全線動態測試，年底朝通車完工邁進。新北市政府強調，捷運不僅是交通建設，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。