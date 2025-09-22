社宅候補進度成謎！新手爸媽誤信舊名單以為被超車 議員籲及時更新

社宅每逢租期到期會抽出正備取名單，卻有民眾抽中候補13順位，上官網查詢自己是否候補上，卻發現已排到16順位，詢問市府卻得不到回應，經陳情議員才發現「烏龍一場」因網站未更新看到是舊版名單，議員指出，搬家對一般民眾是大事，更牽涉到找新房、續約等問題，市府應滾動更新官網，避免民眾乾著急。

一名民眾指出，去年剛與妻子結婚並生下寶寶，而去抽信義區廣慈一區社宅，抽中候補第13順位，但上網查詢赫然發現網站上顯示的遞補順位已到第16號，遠超過自己的13號，讓他們以為自己早已被超車，打電話給市府卻只得到請等通知的回應。

該民眾抱怨，搬家對他們而言是大工程，牽涉妻子重新找工作、孩子找托育機構，都需要時間規畫，但社宅資訊不明確，帶來極大的不確定性與不安全感，後來經過陳情才發現，該名單原來是舊的，但抽籤已經過了一個月官網全遲未更新，也讓他覺得資訊不透明非常困擾。

住都中心表示，「安心樂租網」每月配租概況表均於次月下旬更新公告於網站並註明製表日期，供民眾辨識最新進度，有關8月19日抽籤完成案件候補進度已於9月19日更新並公布於安心樂租網，民眾可隨時上網查詢，亦可透過電話洽詢本中心了解個別進度。

議員曾獻瑩表示，本次11處社宅僅釋出零星戶數，卻吸引1萬8558件申請，每處候補人數從數十到上百人，名額稀少、等待漫長，抽中前面順位民眾當然期待候補機會，但市府資訊模糊，讓申請人不知是否要與原房東續約甚至陷入違約糾紛，市府應清楚告知實際名額與候補進度，不要讓市民白等這麼久最後卻只等到失望。