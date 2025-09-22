聽新聞
0:00 / 0:00
影／飛鳶廣場思古迴廊正式啟用 侯友宜：三鶯線力拚年底通車
新北市捷運三鶯線工程進度已達94%，預計10月展開全線動態測試，年底朝通車完工邁進。新北市政府強調，捷運不僅是交通建設，更融入地方文化特色。新北市長侯友宜今天出席「飛鳶廣場思古迴廊」啟用典禮，預料這場域將成為畢業照與婚紗攝影的熱門景點。
走進全長120公尺的「思古迴廊」，彷彿置身三峽老街。侯友宜指出三鶯線路段設計結合土城、三峽、鶯歌特色，打造全台唯一「仿紅磚拱型」捷運橋梁，融合巴洛克線條與閩南拱橋元素，並採紅磚仿石漆工法，既呈現古典質感，也避免傳統紅磚掉落的安全風險。此外迴廊下方空間規畫出360坪滑輪溜冰場，提供市民多元運動休憩場域。
侯友宜強調，三鶯線不只是交通建設，更兼具文化創新與生活品質提升。捷運穿越台北大學校園時，同步翻新飛鳶廣場，打造北大新地標；其中LB07台北大學站設於三峽核心地帶，出口直通校園，未來將成為通勤、通學的重要節點，並串聯三峽老街、原住民族文化園區與校園生活圈，帶動地方發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言