影／飛鳶廣場思古迴廊正式啟用 侯友宜：三鶯線力拚年底通車

新北市捷運三鶯線工程進度已達94%，預計10月展開全線動態測試，年底朝通車完工邁進。新北市政府強調，捷運不僅是交通建設，更融入地方文化特色。新北市長侯友宜今天出席「飛鳶廣場思古迴廊」啟用典禮，預料這場域將成為畢業照與婚紗攝影的熱門景點。

走進全長120公尺的「思古迴廊」，彷彿置身三峽老街。侯友宜指出三鶯線路段設計結合土城、三峽、鶯歌特色，打造全台唯一「仿紅磚拱型」捷運橋梁，融合巴洛克線條與閩南拱橋元素，並採紅磚仿石漆工法，既呈現古典質感，也避免傳統紅磚掉落的安全風險。此外迴廊下方空間規畫出360坪滑輪溜冰場，提供市民多元運動休憩場域。