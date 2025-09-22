樹林社宅遭中央取消！ 國土署地質鑽探出爐：龐大營建廢物堆置地底

國土署原要在板橋與樹林交界的樹林防洪三期整開區範圍內兩塊國有土地打造社會住宅，但期間發生汐止社宅土地有垃圾撤案一事，為免重蹈覆轍，國土署針對這兩處曾被占用的土地探鑽，果真發現預定地地底有營建廢棄物，評估量體龐大且清運處理費用高昂，加上處理時程不確定性高，向新北市都委會撤案。新北市城鄉局表示，未來土地將納入防洪三期整開規畫。

中央針對國有土地盤點，打造社會住宅，本社宅預定地位於板樹體育館、省民公園兩側，當初國土署辦理汐止文高用地社宅時，經地質探鑽發現地下含有大量廢棄物只好終止，後續還衍生環評、水保解約、都市計畫撤案。

為避免汐止社會住宅興建前期投入大量人力、物力浪費，國土署認為樹林這塊基地過去因長期閒置且部分基地有遭占用，可能有被填置非原生土壤或廢棄物之虞，辦理地質鑽探。

本次共計完成9孔鑽探，鑽孔深度總計180公尺，各井鑽探結果皆取得廢棄物掩埋直接證據，且量體龐大、清運處理費用高昂，考量處理時程不確定性高，中央興辦社宅推動小組決議終止辦理，並向新北市都委會撤案。

新北市議員卓冠廷表示，該地因非法傾倒廢棄物疑慮，除了清運曠日廢時，也勢必影響居民對社宅信心，若該國有土地確定取消社宅興建計劃，可以評估在清運後，考量在地居民需求，闢建綠地、公園等設施；卓強調，非法傾倒廢棄物影響社宅興建計畫已多次發生，呼籲各級政府加強查緝非法棄置業者。

新北市議員江怡臻指出，當初前總統蔡英文號稱要蓋20萬社宅，賴清德總統又加碼，樹林案件被撤，地方確實相當失望，也希望未來能妥善選址，否則中央社宅目標恐會跳票。

新北市城鄉局都市計畫科長鄧涵瑛指出，這類沿河岸公有土地，過去常有被倒垃圾之虞，兩塊基地都有探鑽出類似營建廢棄物垃圾。

鄧涵瑛說，中央撤案後，未來這兩塊土地會納入樹林防洪三期整開一同規畫，由於防洪三期是本次新北大巨蛋六大潛在地點之一，全案預計今年底、明年初公開展覽。