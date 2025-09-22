聽新聞
新北紀錄片進軍美國影展 「七股光電啟示錄」讓世界看見台灣
新北市紀錄片獎今年與波士頓台灣影展強化合作，首度策畫「新北日」（New Taipei City Day）專場活動，台灣時間9月22日，在當地AMC電影院放映新北紀錄片獎優選作品「七股光電啟示錄」與「當轟隆隆聲再響起時」，感動波士頓當地觀眾，展現台灣紀錄片力量。
導演黃淑梅拍攝參展紀錄片「七股光電啟示錄」，探討能源政策下的生態變遷與地方衝擊，她感謝新北市紀錄片獎給予創作空間與資源，讓作品有機會跨海播映。導演林怡靚則以「當轟隆隆聲再響起時」，與共同導演林煥文重現1970年代台灣機車特技隊的風華，珍貴影像也藉由這次影展，得以與世界對話。
新北市新聞局指出，波士頓台灣影展今年以「Entanglement」為主題，於當地時間9月19日至25日期間安排了7個場次10部台灣電影放映，開幕式則選在波士頓美術館（MFA Boston）舉辦，新北日映後座談互動熱烈。除了實體放映外，也在9月26日至10月12日期間舉行線上放映，讓台灣影像故事被更多人看見。
新北市新聞局副局長謝麗蘭本次率團赴美，與導演黃淑梅、林怡靚出席映後座談。謝麗蘭表示，新北市紀錄片獎已邁入第15年，累計扶植超過150部作品，陪伴無數導演從新北出發走向國際。「新北日」也象徵新北市持續深化與國際紀錄片影展交流的決心，未來持續推動跨國交流與合作，讓國際觀眾透過紀錄片，看見台灣、看見新北。
