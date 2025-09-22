快訊

車禍前發限動…5少年共乘轎車撞進工地釀4死 生前車內嬉鬧畫面曝光

樺加沙颱風影響 台鐵中午12時後南迴線全面停駛

中央卡關？ 蔣萬安原訂9/25-9/27赴上海 今宣布雙城論壇暫緩

聽新聞
0:00 / 0:00

新北紀錄片進軍美國影展 「七股光電啟示錄」讓世界看見台灣

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市政府新聞局率隊拜會麻薩諸塞州電影辦公室，交換影視推廣經驗。圖／新北市新聞局提供
新北市政府新聞局率隊拜會麻薩諸塞州電影辦公室，交換影視推廣經驗。圖／新北市新聞局提供

新北紀錄片獎今年與波士頓台灣影展強化合作，首度策畫「新北日」（New Taipei City Day）專場活動，台灣時間9月22日，在當地AMC電影院放映新北紀錄片獎優選作品「七股光電啟示錄」與「當轟隆隆聲再響起時」，感動波士頓當地觀眾，展現台灣紀錄片力量。

導演黃淑梅拍攝參展紀錄片「七股光電啟示錄」，探討能源政策下的生態變遷與地方衝擊，她感謝新北市紀錄片獎給予創作空間與資源，讓作品有機會跨海播映。導演林怡靚則以「當轟隆隆聲再響起時」，與共同導演林煥文重現1970年代台灣機車特技隊的風華，珍貴影像也藉由這次影展，得以與世界對話。

新北市新聞局指出，波士頓台灣影展今年以「Entanglement」為主題，於當地時間9月19日至25日期間安排了7個場次10部台灣電影放映，開幕式則選在波士頓美術館（MFA Boston）舉辦，新北日映後座談互動熱烈。除了實體放映外，也在9月26日至10月12日期間舉行線上放映，讓台灣影像故事被更多人看見。

新北市新聞局副局長謝麗蘭本次率團赴美，與導演黃淑梅、林怡靚出席映後座談。謝麗蘭表示，新北市紀錄片獎已邁入第15年，累計扶植超過150部作品，陪伴無數導演從新北出發走向國際。「新北日」也象徵新北市持續深化與國際紀錄片影展交流的決心，未來持續推動跨國交流與合作，讓國際觀眾透過紀錄片，看見台灣、看見新北。

新北市紀錄片獎拓展海外能見度，首邀導演赴美放映。圖／新北市新聞局提供
新北市紀錄片獎拓展海外能見度，首邀導演赴美放映。圖／新北市新聞局提供
新北市政府新聞局謝麗蘭副局長（左4)、駐波士頓辦事處廖朝宏處長伉儷(右3、4)、莫爾登市Gary Christenson市長（中）共同與會參與2025波士頓台灣影展。圖／新北市新聞局提供
新北市政府新聞局謝麗蘭副局長（左4)、駐波士頓辦事處廖朝宏處長伉儷(右3、4)、莫爾登市Gary Christenson市長（中）共同與會參與2025波士頓台灣影展。圖／新北市新聞局提供
新北市政府新聞局副局長謝麗蘭感謝觀眾熱情參與New Taipei City Day放映。
新北市政府新聞局副局長謝麗蘭感謝觀眾熱情參與New Taipei City Day放映。

新北 紀錄片 波士頓

延伸閱讀

公視與日本NHK攜手製作紀錄片「神木之森」 今日本東京特映

強颱樺加沙來襲 新北沿海估有9級陣風、東南山區有局部豪雨

新北新住民輔導班結業 奈及利亞學員把台灣當第二個家

身後事自己做主 新北身後關懷計畫申請人數破3000

相關新聞

愛貓議員開辦另類 「問事服務」 寵物溝通助理解毛孩心聲

法律諮詢、接受陳情是民代服務處常見的選服，因心理諮商需求增多，新北市議員戴湘儀攜手新北臨床心理師公會合作，提供「心理諮詢...

新北紀錄片進軍美國影展 「七股光電啟示錄」讓世界看見台灣

新北市紀錄片獎今年與波士頓台灣影展強化合作，首度策畫「新北日」（New Taipei City Day）專場活動，台灣時...

民代建議運動中心延長營業？ 北市：滾動評估

台北市南港成德國小日前因民眾租借羽球場地，夜宿排隊引發熱議，凸顯運動場地不足。北市南港運動中心昨重新開幕，民代建議運動中...

新北輔導新住民 把台灣當第二個家

全國新住民人數破61萬人，新北有11萬人，人數是各縣市之冠。新北市民政局每年開辦新住民生活適應輔導班，協助新住民適應台灣...

期許帶動夜市商機 里長盼台北燈節移士林舉辦

距2026台北燈節登場還有幾個月，市府正著手籌畫，市長蔣萬安上任後，打造台北燈節成為中正萬華西門町常態性國際活動，有士林...

廣角鏡／公館圓環改正交路口 預計29日通車

市府拆除公館圓環、填平公車專用地下道工程，副市長李四川昨再度視察拆除進度，在施工團隊日夜趕工下，預計本月29日可完成正交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。