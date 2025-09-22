快訊

愛貓議員開辦另類 「問事服務」 寵物溝通助理解毛孩心聲

聯合報／ 記者王慧瑛葉德正／新北即時報導
國民黨新北市議員戴湘儀愛犬貓，質詢時也常關注動物議題。圖／戴湘儀團隊提供
國民黨新北市議員戴湘儀愛犬貓，質詢時也常關注動物議題。圖／戴湘儀團隊提供

法律諮詢、接受陳情是民代服務處常見的選服，因心理諮商需求增多，新北市議員戴湘儀攜手新北臨床心理師公會合作，提供「心理諮詢」服務，諮詢民眾多為「三明治世代」，上有老、下有小，遇到更年期、青春期孩子教養問題等。戴湘儀今宣布，她的「問事室」增加寵物溝通項目，盼拉近飼主與毛孩距離。

戴湘儀說，在台灣傳統裡，「問事」常見於民間信仰，人們透過與神明對話，尋求心中的答案；而在西方，「Confession booth（告解室）」是透過向神父告解，讓心靈獲得平安。她的服務處也有「問事室」功能，結合了這些精神，用專業與溫暖提供心理諮詢、法律諮詢、寵物溝通。

戴湘儀提到，從2022年當選議員後，服務處就提供免費心理諮詢服務，後續也持續增加法律諮詢，最近開始試辦寵物溝通，雖然「寵物溝通」是否立法仍有許多討論，希望用更輕鬆方式，幫助大家理解毛孩心聲，也讓人與寵物情感更加緊密，她也說「如果毛孩身體不適，仍建議就醫優先」。

「會有這些選民服務的動機源自親身經驗。」戴湘儀說，她從媒體人踏入政壇，常感「不管做得怎麼樣，都會被講話」，加上選舉期間常被人討論外貌，一度壓力大到睡不著，為此求助身心科，選上議員後起心動念開設心理諮詢選服。

戴湘儀說，女生心裡框架多，服務處除提供一般心理諮詢，也辦主題活動，如七夕辦失戀講座、耶誕節開失眠講座，或與畫廊合作開手作香氛等療癒課程，今年將結合瑜伽，協助產後憂鬱的媽媽，也安排心靈輔助犬與長輩互動，療癒不同的選民對象。

戴湘儀服務處的心理諮詢從每月1天，去年底提高為每月2天，共3個時段，已辦理上百個場次；支付諮商師費用每年10多萬元，要自掏腰包，她笑稱「不敢開太多場，怕付不起」。

新北議員戴湘儀服務處主打「問事室」功能，提供心理諮詢、法律諮詢、寵物溝通等服務。圖／戴湘儀團隊提供
新北議員戴湘儀服務處主打「問事室」功能，提供心理諮詢、法律諮詢、寵物溝通等服務。圖／戴湘儀團隊提供
國民黨新北市議員戴湘儀愛犬貓，質詢時也常關注動物議題。圖／戴湘儀團隊提供
國民黨新北市議員戴湘儀愛犬貓，質詢時也常關注動物議題。圖／戴湘儀團隊提供

