新北輔導新住民 把台灣當第二個家

全國新住民人數破61萬人，新北有11萬人，人數是各縣市之冠。新北市民政局每年開辦新住民生活適應輔導班，協助新住民適應台灣生活，市府昨辦結業典禮與多元文化交流日，上百名新住民齊聚，奈及利亞籍學員姜尼克分享到參加輔導班課程的收穫，助他深入了解台灣生活、文化及教育，更熱愛這片土地，台灣成為第二個家。

新北市民政局昨辦「新住民生活適應輔導班聯合結業典禮暨多元文化交流日」，今年有來自15個國家、235名新住民完成課程，副市長陳純敬頒發結業證書。不少新住民穿傳統服飾出席，宛如小聯合國。

現場有手作品成果展示，也安排東南亞傳統文化體驗，包括風車DIY、編織、筷子球、扇子彩繪等；埔墘國小舞蹈班帶來「泰國傣族律動舞蹈」，象徵新世代從小尊重並欣賞不同文化特色。

奈及利亞籍學員姜尼克是台灣女婿，他參加板橋戶所辦的輔導班課程，深入了解台灣生活、文化及教育，讓他對台灣產生歸屬感。

而來自巴基斯坦的學員李烏馬分享，這是他第一次參加新住民活動，感謝台灣提供豐富的支持與多元文化交流，妻子、市府幫助他融入台灣生活，感受到家的溫暖。

民政局表示，新住民免費課程明年會持續開辦，「愛在一起，家在新北」是共同願景，因為有新住民加入，讓城市更豐富，也讓世界在新北交會。