聽新聞
0:00 / 0:00
新北輔導新住民 把台灣當第二個家
全國新住民人數破61萬人，新北有11萬人，人數是各縣市之冠。新北市民政局每年開辦新住民生活適應輔導班，協助新住民適應台灣生活，市府昨辦結業典禮與多元文化交流日，上百名新住民齊聚，奈及利亞籍學員姜尼克分享到參加輔導班課程的收穫，助他深入了解台灣生活、文化及教育，更熱愛這片土地，台灣成為第二個家。
新北市民政局昨辦「新住民生活適應輔導班聯合結業典禮暨多元文化交流日」，今年有來自15個國家、235名新住民完成課程，副市長陳純敬頒發結業證書。不少新住民穿傳統服飾出席，宛如小聯合國。
現場有手作品成果展示，也安排東南亞傳統文化體驗，包括風車DIY、編織、筷子球、扇子彩繪等；埔墘國小舞蹈班帶來「泰國傣族律動舞蹈」，象徵新世代從小尊重並欣賞不同文化特色。
奈及利亞籍學員姜尼克是台灣女婿，他參加板橋戶所辦的輔導班課程，深入了解台灣生活、文化及教育，讓他對台灣產生歸屬感。
而來自巴基斯坦的學員李烏馬分享，這是他第一次參加新住民活動，感謝台灣提供豐富的支持與多元文化交流，妻子、市府幫助他融入台灣生活，感受到家的溫暖。
民政局表示，新住民免費課程明年會持續開辦，「愛在一起，家在新北」是共同願景，因為有新住民加入，讓城市更豐富，也讓世界在新北交會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言