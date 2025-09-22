期許帶動夜市商機 里長盼台北燈節移士林舉辦

距2026台北燈節登場還有幾個月，市府正著手籌畫，市長蔣萬安上任後，打造台北燈節成為中正萬華西門町常態性國際活動，有士林區里長爭取燈節移師士林舉辦，盼帶動士林夜市商機，並讓北藝「皮蛋豆腐」成為101之外的北市另一處地標。

觀傳局說，台北燈節地點要考量腹地大小、交通便利性、經濟發展及品牌建立等因素，在西門町等固定地點舉辦，有助活動品牌深化，後續會持續評估、滾動式調整，讓活動更加創新，吸引更多人潮。

台北燈節2022年在士林夜市周邊舉辦，不過隔年台灣燈會移師到信義區國父紀念館周邊、2024、2025年在萬華、中正區西門町商圈及一街之隔的中山堂。

士林區義信里長許立丕在今年里長座談，向蔣市長提案爭取，認為士林夜市周邊地標、商圈、腹地等條件，是最適合辦台北燈節地點，除士林夜市外，旁邊還有宛如「皮蛋豆腐」建築外觀的北藝，先前他向市府爭取北藝辦經典賽直播，士林夜市攤商營業額成長2成以上，顯示大型活動能刺激經濟。許提到，基河路也可封街，加上未來北士科發展，就差北市府資源助一臂之力。

中華優質旅遊發展協會前理事長、創新旅行社董事長李奇嶽認分析，全世界知名的節慶活動都是定時、定點，且長期、穩定，非「流動攤販式活動」，早期台北燈節在中正紀念堂舉辦相當成功，後來變成各行政區接力辦，反而把有機會成為國際品牌的活動變得地方化。

議員黃瀞瑩表示，地方希望士林可以辦台北燈節、北藝廣場可以引進大型活動，她舉先前白晝之夜在士林辦，效果不錯，也能帶動地方商機。議員洪婉臻說，台北燈節多年來持續在中正、萬華區辦，已是地方重要節慶，市府應將西門町的台北燈節擴大，擴及南萬華、中萬華地區，帶動地方商機。