星期評論／公共工程搶功 中央吃相壞了美事

聯合報／ 本報記者王慧瑛

淡江大橋本月16日辦盛大合龍儀式，賴清德總統在場信誓旦旦說「中央施政不分黨派」，豈料交通部公路局竟悄悄地向經濟部智慧財產局申請「淡江大橋」相關商標，事件曝光後，對外說法是要防堵「商標蟑螂」惡意搶註，卻不願知會一起出資的合作夥伴，也有違公共工程常態，將公共財據為己有，凸顯中央的老大心態，壞了一樁美事。

淡江大橋從規畫開始，歷經數十年等待，工程邁入關鍵階段，日前舉辦合龍儀式，最後一個節塊到位，拚明年5月通車連結新北淡水、八里兩區。這座偉大地標建物寫下傲人紀錄，跨河主橋段長920公尺，橋塔高211公尺，主跨距450公尺為世界最長跨距的單塔不對稱斜張橋。

合龍儀式由廠商工信工程與交通部主導，現場出現「歡迎最親民的賴總統視察」紅布條，被酸是馬屁文化。隨後又傳出公路局早在今年2月20日便已申請「淡江大橋」及「Danjiang Bridge」文字商標，在4月30日申請圖示商標，主管機關審查中。

公路局做法再度挑動朝野敏感神經，新北市長侯友宜第一時間表達態度，強調淡江大橋是中央、新北共同出資合作的成果，並非單一部會擁有，商標問題大家可共同合作。

對新北市府說法，公路局沒打算懸崖勒馬，還說國內外均有類似案例，舊金山金門大橋有商標註冊；新北漁業處2014年完成「萬里蟹」商標註冊。

公路局雖解釋，商標申請並非是要限制人民表達或創意，是對商業用途做規範，非營利性、城市推廣或公益用途會授權使用。

公路局說法，新北市府不接受，質疑把私人企業考量套用在公共建築，台灣從無前例，若公路局認定同意淡江大橋的公共財價值，為何未徵詢新北市府意見即逕自申請註冊商標，申請案未通過前，便行文要求市府刪除文宣品上淡江大橋字樣。

市府已預告若此案審核通過，市府將提異議。中央、地方為商標議題擦槍走火，讓淡江大橋美好願景蒙塵。

問題出在中央搶功的老大心態，傷害彼此互信與合作默契。也難怪地方嘆，橋合龍了，但藍綠還合不攏。

