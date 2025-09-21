北市南港運動中心重新開幕 設AI機器人回答問題

台北市體育局今天表示，南港運動中心是北市第4座啟用的運動中心，經半年整修，3日正式營運，今天舉辦開幕典禮慶祝，不僅球場升級、泳池導入防溺系統，還有AI機器人回答問題。

台北市體育局今天舉辦「南港運動中心重新啟用典禮」，活動地點在南港運動中心3樓籃球場，除安排前男團TOP1男子漢成員李宜柏主持、邀請「活力酷炫」表演街舞籃球秀，現場並設置攤位邀請民眾共襄盛舉。

體育局說，南港運動中心自3月閉館，整修了半年，8月27日至9月2日已先試營運7天，計逾千人體驗，9月3日正式營運，今天舉辦開幕活動慶祝。

整修後軟、硬體皆升級，體育局說，軟體方面，導入全台唯一的數位AI智能服務櫃檯專區，設有AI機器人回答場館問題、票價資訊及活動快訊等；入口並設有自助商城機台，可更快速購票、報名課程、租借場地；並串接U-Sport運動抵用金及U幣集點，提供便捷服務。

硬體方面，體育局說，游泳池部分導入AI防溺系統，並使用電解鹽過濾系統取代傳統次氯酸鈉消毒，可有效降低氯氣味與過敏風險；新增課程教室則更新舊有地坪及空調設備。

籃球場則鋪設全新楓木地板；羽球場使用世界羽球聯盟（BWF）認證的運動地墊；健身房全面更新重訓器材及運動地墊；並透過紫外線及臭氧殺菌消毒，輔以進排氣設備來維護空氣品質。

運動課程方面，新增時下最夯的器械皮拉提斯；射擊場添加電子標靶等設備；全館淋浴間及廁間也全面換新，提供優質、多元、安全的運動環境。