新店銀光樂活節登場 爺奶同樂展現長輩生命力

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
圓夢力工作坊帶領觀眾重返校園時光。圖／新店區公所提供
新北市新店區邁入超高齡社會，長者占總人口逾2成3。為營造高齡友善生活環境，新店區公所今舉辦新店銀光樂活節－爺奶同樂會最終場，邀集長輩與社區夥伴齊聚耕莘健康管理專科學校禮堂，以歌聲、遊戲與夢想成果發表，共度一場溫馨又熱鬧的夏末饗宴。

活動上午舉行卡拉OK歌唱大賽決賽，長者接力登台展現實力與熱情，午後則接力登場「樂齡趣味嘉年華」，結合體能闖關、團體合作遊戲、攤位互動及知名歌手現場演出，吸引民眾扶老攜幼共襄盛舉，場面熱烈。

值得一提的是，活動中並舉辦「銀髮族樂活，新店最給力」社區圓夢成果展，邀集來自社區發展協會、照顧關懷據點與銀髮俱樂部的長者共創展演內容。透過畢業紀念冊回憶、校歌創作、校外教學模擬與歌舞演出，重現青春記憶，也展現長者自主規畫、實踐夢想的感動歷程。

新店區長黃秀川表示，區內65歲以上長輩達7萬2480人，占總人口的23.61%，百歲人瑞人數也高居新北之冠，是典型的高齡城市。為此，區公所近年透過圓夢力工作坊、親子電影院、卡拉OK比賽及樂齡趣味活動等系列活動，鼓勵長者走出家庭、參與社區公共事務，實踐「活躍老化、在地樂活」的政策願景。

新北市文化局指出，新店區自107年起積極推動社區營造，並參與文化部相關計畫，成效斐然。新北市111至112年連續獲文化部社區營造成績「特優」肯定，新店區公所正是重要夥伴之一。文化局也特別感謝區長黃秀川率隊深耕社區、關懷銀髮族群，展現市政團隊對長者的用心與行動力。

地板冰壺等趣味競賽，凝聚長者團結一致的向心力。圖／新店區公所提供
不老長青組楊美秀去年失利，今年再次挑戰，榮獲冠軍殊榮。圖／新店區公所提供
大鵬忠孝社區發展協會蟬聯趣味競賽冠軍。圖／新店區公所提供
90歲最高齡長者嚴林才獲不老長青組最佳台風獎。圖／新店區公所提供
圓夢力工作坊帶領觀眾重返校園時光。圖／新店區公所提供
活力長青組冠軍王麗蓮。圖／新店區公所提供
地板冰壺等趣味競賽，凝聚長者團結一致的向心力。圖／新店區公所提供
