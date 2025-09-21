串聯近70間藝廊響應 台北藝術週10月登場

快訊

中央社／ 台北21日電

「Taipei Art Week台北藝術週」去年首度舉行，今年10月登場，串聯城市內近70間藝廊共襄盛舉，並推出藝術巴士路線，讓民眾探索不同藝術空間，還有藝術家開放工作室讓人觀摩。

「Taipei Art Week台北藝術週」由中華民國畫廊協會發起，參與響應藝廊共分士林北投、大直內湖、巨蛋、仁愛敦南、大安信義、永康、華山、北美館等8區，如大直內湖區有尊彩藝術中心將推「陳澄波百三特展」，還有TAO ART將帶來日本重要當代藝術家宮島達男在台灣的首個個展Endless Life Circle。

中華民國畫廊協會透過新聞稿表示，今年特別推出限量藝術巴士Art Bus，精選3條專屬路線，帶領觀眾深入走訪城市中的畫廊與藝術空間。透過便利的移動方式，觀眾能更輕鬆體驗不同區域的藝術風貌，將台北藝術週的精彩盡收眼底。

在台北藝術週舉辦期間，畫廊協會也規劃為期2天的週末活動Gallery Weekend，精選2日開放的藝廊與相關活動，鼓勵觀眾自由穿梭於不同區域的藝廊，像是日前參與瑞士巴塞爾藝術展（2025 Art Basel in Basel）展出的藝術家蘇孟鴻，也將於週末活動時開放其工作室。

此外，台北藝術週還有國際論壇，將聚焦國際館舍如何以亞洲藝術為策展核心，探討跨國藝術對話、研究方法與文化策略。論壇邀請來自古根漢美術館、香港大館與荷蘭皇家視覺藝術學院等國際重磅策展人與研究者，共論亞洲策展實踐、跨國藝術對話與文化策略。

2025 Taipei Art Week 台北藝術週即將於10月18日至11月2日登場，Gallery Weekend則預計於10月18日、19日舉行。

