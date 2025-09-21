聽新聞
神速！拆公館圓環改正交路口僅花17天 李四川：時間會證明一切
北市府拆除公館圓環、填平公車地下道工程，北市副市長李四川今天下午再去視察公館圓環拆除工程進度，李四川說，在施工團隊日夜趕工，可提前在9月底前，預計9月29日完成正交路線通車。比原先規畫的65天、約2個月工期相比，僅花17天。
「不爭是慈悲，不辯是智慧。」李四川今天也在臉書表示，現在這個社會用「口」的人太多，用「手」的人太少，但是市政建設都是這些用手的人做出來的，謝謝施工團隊的努力，也感謝周旁鄰居的容忍，時間會證明一切的。
因公館圓環連續七年蟬聯事故第一，為了交通安全考量，北市府拆公館圓環，為了避免影響交通時間太長，北市府採填平圓環下方公車地下道，原本預計工程需要65天，副市長李四川先前曾表示，工期可縮短約僅需1個月。
不過今天李四川再度前往現地視察，在市府施工團隊日夜趕工下，公館圓環僅約17天時間，可望提前在9月底前完成正交路線通車。
