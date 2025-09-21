快訊

中正萬華初選前哨戰！綠新人包場力挺李㼈新作 喊話馬郁雯「有志服務都歡迎」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
李㼈擔任導演的「突破：三千米的泳氣」下月3日上映，李鑼形容，康家瑋就像他的親弟弟，對於康若投入選舉，他將全力相挺，幫忙掃街。圖／康家瑋提供
李㼈擔任導演的「突破：三千米的泳氣」下月3日上映，李鑼形容，康家瑋就像他的親弟弟，對於康若投入選舉，他將全力相挺，幫忙掃街。圖／康家瑋提供

全民運動推廣協會理事長康家瑋今天於西門町包場支持由藝人李㼈拍攝電影，現場包含立委林楚茵、議員顏若芳、林延鳳等人均到場力挺，外傳三立記者馬郁雯欲投入中正萬華初選，同樣表態投入初選的康表示，萬華目前有兩席空間，有意願服務中正萬華他都歡迎，他對此次選舉也有信心。

李㼈擔任導演的「突破：三千米的泳氣」將於下月3日上映，今天康嘉瑋也包下3個影廳邀請民眾前來觀賞，康表示，自己本身就熱愛運動，跟李㼈也是多年好友，特別站出來相挺；李鑼形容，康就像他的親弟弟，對於康也下來要投入大選他也會全力相挺，將幫忙掃街。

面對現階段傳出三立記者馬郁雯也有意挑戰中正萬華，康嘉瑋表示，目前該選區有兩席提名空間，他與馬郁雯和其男友李正皓是多年好友，任何黨內同志有意為中正萬華奉獻他都會熱烈歡迎。

康嘉瑋也強調，自己從小就讀國語實小、弘道國中，長年住在中正萬華，他是第四代，上次失利後仍在地方持續服務，相信地方上社團、里長、民眾都有看到，對於這次選舉很有信心。

全民運動推廣協會理事長康家瑋今天於西門町包場支持由藝人李㼈拍攝的電影，康也表態投入初選。記者洪子凱／攝影
全民運動推廣協會理事長康家瑋今天於西門町包場支持由藝人李㼈拍攝的電影，康也表態投入初選。記者洪子凱／攝影

運動

