樺加沙颱風攪局 北市水舞嘉年華活動明後兩天暫停

樺加沙颱風進逼，北市長蔣萬安今天下午主持防颱應變會議，針對觀傳局本周辦理水舞嘉年華活動，評估之後，明天後天晚上的水舞嘉年華將暫停，也將發布訊息、透過多元管道加強宣傳。

蔣萬安今天下午主持樺加沙颱風防颱應變會議，蔣說，根據北市府氣象團隊預測，樺加沙影響台北市最顯著時間從今晚入夜就會開始，持續到明天、後天、甚至大後天，可能市區強風8至9級，還有間歇性陣雨，裁示市府各單位要做好各項防颱措施。

蔣萬安裁示，請公園處針對市區行道樹、公園廣場樹木巡檢維護；教育局針對權管的樹木加強穩固；都發局建管處、工務局、勞動局等針對工地廠商廣告圍籬，招牌、施工吊塔車、其他設施等加強穩固。

蔣說，受到外圍環流影響，陽明山區已經觀測到7級強陣風，隨著颱風靠近，風勢會再增強，市區也會有陣雨，請觀傳局加強宣導民眾，颱風期間避免前往山區河邊等，並且提高防災防颱整備工作。並指示北市災防辦持續掌握颱風動態、風力，提前應變參考。