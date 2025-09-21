2025八里城市沙雕展 侯友宜加碼延長展期

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

2025八里城市沙雕展」開展月餘，觀展人潮持續不斷，新北市長侯友宜20日前往參觀，宣布延長展覽時間至11月2日及加碼「沙雕師工作坊」6場次，歡迎民眾到八里欣賞體驗沙雕藝術之美。

侯友宜市長表示，八里沙雕展已步入第八屆，每年都帶來不同的創意，讓大家耳目一新。今年特別與經典日系動漫《數碼寶貝》合作，以「被選召的孩子們」為題設計4大章節共計22座沙雕及6座光雕，期望透過數碼寶貝角色代表的「勇氣」、「誠實」等特質，向觀展的民眾傳達正面精神。此外，由於展覽及活動報名熱烈，侯友宜宣布延長展期至11月2日，同時加碼「沙雕師工作坊」10月4日、5日及11日共6場次，由專業沙雕師帶領8-15歲的小朋友體驗沙雕創作樂趣。

