北市「2025朝陽鈕扣街再生實驗」 舊織品變身為時尚手作包

照片取自臺北市政府

臺北市商業處輔導台北市朝陽服飾材料街區發展協會推出「2025朝陽鈕扣街再生實驗」系列活動，歷經6月起舉辦為期3個月的舊衣改造比賽，脫穎而出的25件獲獎作品於20日在朝陽茶葉公園統一亮相頒獎，參賽者相互交流，透過創意展現手作的無限可能，現場還有DIY教室及大受好評的「鈕扣闖關遊戲」，邀請大小朋友一起同樂，在遊戲中認識材料及手作樂趣，讓活動充滿教育與趣味的雙重意義。

臺北市商業處表示，朝陽商圈因專營服飾副料而有「鈕扣街」之稱，民國七、八十年代因紡織業的繁榮，成為臺灣成衣業主要副料供應商聚落，以供應鈕釦、蕾絲、拉鍊等周邊配件為主，與迪化街布業共創產業榮光。隨著產業轉型，商圈不僅保留豐富多樣的材料資源，更持續以創新形式帶動手作風潮，吸引年輕世代的目光，讓商圈產業文化持續演進為新世代時尚風貌。

台北市朝陽服飾材料街區發展協會呂國維理事長表示，今年「再生實驗」活動主題為「舊織品改造時尚包包」，共計212組作品報名參賽，參賽者從商圈店家精選的布料、鈕扣、織帶、蕾絲等材料中尋找靈感，將舊衣重新拆解、拼接與設計，製作出別具特色的手工包，比賽分為一般組、學生組(高中職以上)，除邀請專業評審老師評比外，也吸引近1萬2千人次參與人氣票選，遴選出各組前3名、佳作8名及網路人氣前3名，共計發出10萬元獎金。20日展示的25件獲獎作品不僅展現創作者的匠心獨具，更呼應永續再生的核心理念，創作者彼此交流創作心得，氣氛熱鬧而充滿感動。

