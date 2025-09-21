侯友宜視察八里沙雕展 宣布展期延長至11月2日 加碼沙雕師工作坊
新北八里城市沙雕展正如火如荼進行，至今邁入第8年，開展以來熱度高，市長侯友宜昨到場參觀，談市府團隊在八里左岸河濱環境整建與觀光轉型的努力，也宣布加碼展覽時間到11月2日，及加碼6場次「沙雕師工作坊」，邀請更多親子體驗沙雕創作。
2025八里城市沙雕展今年首度與經典日系動漫數碼寶貝聯名，以「被選召的孩子們」為主題，規畫設計4大章節共計22座沙雕及6座光雕，吸引親子與動漫迷一同朝聖。
繼去年的小小沙雕師，今年延續舉辦「沙雕師工作坊」，由專業沙雕師帶領8至15歲的小朋友親手體驗沙雕創作，增添互動性與教育價值。展覽及活動報名踴躍，侯友宜宣布展覽延長至11月2日，並加碼「沙雕師工作坊」10月4日、5日及11日共6場次，讓更多民眾能參與，進一步推動八里城市沙雕展成為融合觀光、文化與親子體驗的指標性活動。
侯友宜也說，八里是新北重要的水岸門戶，近年市府團隊一步一腳印，從河濱環境整建到觀光轉型，認真讓大家看見八里、嚮往八里進而前往八里。八里不只有漂亮的夕陽、河景，透過國際級的沙雕藝術，讓大家看到藝術跟生活結合的可能性。
若要前往沙雕展現場，搭大眾運輸可到捷運淡水線至關渡站下車，並轉乘紅13公車，於左岸公園站下車即抵達。若自行前往，導航搜尋「八里左岸公園」即可。
