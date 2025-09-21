地方盼運動中心拉長營業時間 北市體育局：依市場機制評估

北市南港區成德國小日前因民眾想租借羽球場地夜宿排隊，引起討論，凸顯運動場地不足，北市南港運動中心今舉行開幕典禮，副市長林奕華表示，未來將持續佈建特色運動場館滿足運動人口需求，地方民代則建議運動中心可調整拉長營業時間。體育局允諾，將視市場機制滾動評估。

南港運動中心今年3月起閉館整修，歷經半年於本月3日正式營運，導入全台唯一的數位AI智能服務櫃檯，除有AI機器人可回答民眾場館的問題、票價資訊及活動快訊等，更於入口設有自助商城機台讓民眾能更快速地進行購票、課程報名、租借場地等服務，讓民眾減少排隊時間，並節省場館工作人力。

副市長林奕華今出席開幕活動表示，台北市是全台灣規律運動人口最多的一個城市，但與歐洲國家相比還需要更加努力，市府將持續提供更好運動環境，包含未來也將在南港區域再打造一座特色運動館；港湖立委李彥秀也說，整修完成後有更多運動場地供市民使用，也希望未來可以考量延長運動時間，配合較晚下班上班族，讓運動人口更多人。

運動產業科長張智瑋表示，目前第三輪整修計畫已經起跑，預計萬華、中山運動中心將於年底至明年陸續閉館整修，提供市民更安全、便捷運動場館，這次透過導入AI減輕了櫃檯負擔，待上路一陣子會檢視成效，若效果不錯也會推廣至全市運動中心使用。