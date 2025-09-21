快訊

東、西半部天氣兩樣情！颱風暴風圈最先觸碰這裡 4地明晚起雨又猛又急

颱風樺加沙接近中 4縣市大雨特報下到晚上

東、西半部天氣兩樣情！颱風暴風圈最先觸碰這裡 4地明晚起雨又猛又急

聽新聞
0:00 / 0:00

地方盼運動中心拉長營業時間 北市體育局：依市場機制評估

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市南港運動中心歷經半年整修，健身房、重訓器材及運動地墊全部更新，提供民眾更佳的服務體驗。記者林俊良／攝影
台北市南港運動中心歷經半年整修，健身房、重訓器材及運動地墊全部更新，提供民眾更佳的服務體驗。記者林俊良／攝影

北市南港區成德國小日前因民眾想租借羽球場地夜宿排隊，引起討論，凸顯運動場地不足，北市南港運動中心今舉行開幕典禮，副市長林奕華表示，未來將持續佈建特色運動場館滿足運動人口需求，地方民代則建議運動中心可調整拉長營業時間。體育局允諾，將視市場機制滾動評估。

南港運動中心今年3月起閉館整修，歷經半年於本月3日正式營運，導入全台唯一的數位AI智能服務櫃檯，除有AI機器人可回答民眾場館的問題、票價資訊及活動快訊等，更於入口設有自助商城機台讓民眾能更快速地進行購票、課程報名、租借場地等服務，讓民眾減少排隊時間，並節省場館工作人力。

副市長林奕華今出席開幕活動表示，台北市是全台灣規律運動人口最多的一個城市，但與歐洲國家相比還需要更加努力，市府將持續提供更好運動環境，包含未來也將在南港區域再打造一座特色運動館；港湖立委李彥秀也說，整修完成後有更多運動場地供市民使用，也希望未來可以考量延長運動時間，配合較晚下班上班族，讓運動人口更多人。

運動產業科長張智瑋表示，目前第三輪整修計畫已經起跑，預計萬華、中山運動中心將於年底至明年陸續閉館整修，提供市民更安全、便捷運動場館，這次透過導入AI減輕了櫃檯負擔，待上路一陣子會檢視成效，若效果不錯也會推廣至全市運動中心使用。

張智瑋表示，現代人運動習慣有改變，有不少人習慣晚上甚至半夜去運動，台北市有很多間民營的健身房或場館已經開始選擇性地在半夜營業，而運動中心營業時間則是從清晨6點至晚上10點，主要仍是扮演標竿和帶頭示範角色，例如引進新科技等，現階段營業時間還是不會改變，未來則會考量市場機制，滾動討論。

台北市民期待已久，整修半年的台北市南港運動中心，重啟營運推動數位轉型。此次整建以AI科技為主要概念，導入全台唯一的數位AI智能服務櫃台專區，除有AI機器人可以回答民眾場館的問題、票價資訊及活動快訊等。記者林俊良／攝影
台北市民期待已久，整修半年的台北市南港運動中心，重啟營運推動數位轉型。此次整建以AI科技為主要概念，導入全台唯一的數位AI智能服務櫃台專區，除有AI機器人可以回答民眾場館的問題、票價資訊及活動快訊等。記者林俊良／攝影
台北市民期待已久，整修半年的台北市南港運動中心，今天由台北市副市長林奕華（右四）、受委託管理營運的救國團主任葛永光（左四）等人主持揭幕，重啟營運推動數位轉型。記者林俊良／攝影
台北市民期待已久，整修半年的台北市南港運動中心，今天由台北市副市長林奕華（右四）、受委託管理營運的救國團主任葛永光（左四）等人主持揭幕，重啟營運推動數位轉型。記者林俊良／攝影
台北市南港運動中心歷經半年整修，健身房、重訓器材及運動地墊全部更新，提供民眾更佳的服務體驗。記者林俊良／攝影
台北市南港運動中心歷經半年整修，健身房、重訓器材及運動地墊全部更新，提供民眾更佳的服務體驗。記者林俊良／攝影

北市 運動中心

延伸閱讀

南港運動中心推動數位轉型 全台唯一數位AI智能服務櫃台

北市拆公館圓環頻遭造謠攻擊 蔣萬安表態：該採取行動就要採取

自殺重回十大死因 味全龍吳東融靠「自我對話」重整身心

北市金華國中27棵校樹因這原因 護樹成功不砍了

相關新聞

身後事自己做主 新北身後關懷計畫申請人數破3000

新北市府推動「新北市身後關懷計畫」，民眾可在生前決定過世後該怎麼處理，由市府提供往生後的免費冰存、聯合奠祭、多元環保葬等...

侯友宜視察八里沙雕展 宣布展期延長至11月2日 加碼沙雕師工作坊

新北八里城市沙雕展正如火如荼進行，至今邁入第8年，開展以來熱度高，市長侯友宜昨到場參觀，談市府團隊在八里左岸河濱環境整建...

地方盼運動中心拉長營業時間 北市體育局：依市場機制評估

北市南港區成德國小日前因民眾想租借羽球場地夜宿排隊，引起討論，凸顯運動場地不足，北市南港運動中心今舉行開幕典禮，副市長林...

新北新住民輔導班結業 奈及利亞學員把台灣當第二個家

全國新住民人數已經突破61萬人，新北有11萬人，人數最多。新北市民政局每年開辦新住民生活適應輔導班，協助新住民朋友適應台...

羅榮乾推動「服務利他轉化生命 」 淨化社會減少犯罪

在詐騙與犯罪頻傳的當下，社會治安與價值觀念面臨嚴峻挑戰，過度追逐利益更掩蓋了人性原有的善良與純真。

駐台使節走訪坪林茶鄉 深度體驗台灣茶文化

今年5月，《國家地理雜誌》將新北市坪林區列為台灣五大秘境之一，坪林獨特的茶文化、豐富的生態與純樸的鄉村風光備受國際肯定。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。