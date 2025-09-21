快訊

桃機黃牛拒檢乘客遭甩出車外 香港女：以為就這樣死在台北

柯文哲遭羈押疑染HPV 醫揭「公廁傳染菜花」真相：傳言引恐慌

台中大坑獨角仙紫斑蝶復育有成 保育類黃裳鳳蝶驚喜現蹤

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台灣紫斑蝶生態保育協會標放紫斑蝶。圖／台中市政府提供
台灣紫斑蝶生態保育協會標放紫斑蝶。圖／台中市政府提供

台中市風景區管理所攜手台灣紫斑蝶生態保育協會在大坑生態園區積極推動友善生物多樣性計畫，不僅標放紫斑蝶與復育獨角仙，成果豐碩，今年園區更迎來保育類黃裳鳳蝶產卵，並成功孕育出十多隻成蝶，為「台中後花園」生態再添珍貴紀錄。

中市觀旅局表示，大坑素有「台中後花園」美譽，生態資源豐富，每年4至5月可欣賞螢火蟲點點星光，5月有黑翅蟬，6月紅腳黑翅蟬接續登場，6至8月可觀察渡邊氏長吻蠟蟬，6月以後更是紫斑蝶大量停棲的重要季節。

觀旅局長陳美秀說明，經過今年在大坑生態園區的努力，生態園區及9號步道上的獨角仙數量明顯增加，台灣紫斑蝶生態保育協會在5月時成功採種、保種並繁殖出上百隻獨角仙幼蟲，透過紫斑蝶協會親子志工與生態園區導覽志工合作，小規模野放幼蟲，並持續監測，持續推動獨角仙復育行動。

今年大坑生態園區更迎來保育類黃裳鳳蝶前來產卵，並成功孕育10多隻成蝶，為園區生態多樣性再添珍貴紀錄，顯示自然環境正逐步恢復並展現良好的生態循環。

風管所說明，黃裳鳳蝶的順利繁衍，也象徵大坑生態環境持續改善與保育努力的豐碩成果，近期除了獨角仙復育，協會也持續安排紫斑蝶標放練習，培育更多蝴蝶調查志工，為大坑生態園區的調查與保育培養新生力量。

風管所呼籲，前往大坑生態園區的遊客務必珍惜自然生態，切勿將昆蟲或其他野生動植物帶離園區，尤其是獨角仙及保育類蝴蝶。假日期間，有免費的志工導覽服務，目前大坑2、3、4、5、6、10及中台科大觀音山登山共7條步道封閉中，最新開放情形與旅遊資訊，歡迎上「台中觀光旅遊網」或「大玩台中」臉書及IG查詢。

大坑生態園區今年迎來保育類黃裳鳳蝶現蹤。圖／台中市政府提供
大坑生態園區今年迎來保育類黃裳鳳蝶現蹤。圖／台中市政府提供
台灣紫斑蝶生態保育協會小小志工練習標放紫斑蝶。圖／台中市政府提供
台灣紫斑蝶生態保育協會小小志工練習標放紫斑蝶。圖／台中市政府提供
台中市風管所攜手台灣紫斑蝶生態保育協會在大坑生態園區小規模放養獨角仙幼蟲。圖／台中市政府提供
台中市風管所攜手台灣紫斑蝶生態保育協會在大坑生態園區小規模放養獨角仙幼蟲。圖／台中市政府提供

成功 紫斑蝶 生態園區

延伸閱讀

台中大坑生態園區 獨角仙、蝴蝶成功復育

開福特皮卡上台中大坑 開進產業道路要迴轉…路太窄翻車一人傷

金門再生魚坊推產學合作 攜手校園復育原生魚

平溪紫東社區復育豔紅鹿子百合 金農遊開放報名

相關新聞

小琉球陸蟹產卵季 實施夜間封路保護

屏東縣小琉球每年吸引逾百萬名遊客登島，大量車輛造成陸蟹「路殺」嚴重。為保護陸蟹，大鵬灣國家風景區管理處設立「美人洞生態廊...

橡皮筋綁貓尾巴害壞死斷尾 新北男違反動保法遭訴

新北市葉姓男子今年代保管友人所飼養米克斯混種貓咪，因一時興起，以橡皮筋綑綁貓咪尾巴，導致尾巴組織壞死必須手術切除尾端，飼...

年調運500萬隻犬貓 遼寧寵物市場為何背上「星期寵」差評？

每年調運犬貓500萬隻的遼寧，是中國最大的寵物繁育輸出基地，但同時背負「貓狗活不過一周」的「星期寵」惡評；在這裡，品相上...

寵物繁育追「爆款」 品種雜交讓藏獒不能跑、布偶貓滿身病

寵物繁育的指揮棒是潮流，一個「爆款」品種流行幾年後便逐漸失寵，市場開始眷顧另一個品種；像藏獒和布偶貓都曾是寵物市場的「爆...

32種特有種鳥類徽章首次亮相 世界賞鳥博覽會今在台中市登場

2025年世界賞鳥博覽會今天起台中市民廣場熱烈登場，活動中最吸睛的「台灣32種特有種鳥類精美徽章」，是愛好賞鳥遊客們的心...

就是要貼貼！鸚鵡也會罹患分離焦慮 跟醫生形影不離

雲南昆明一家動物醫院，日前發布的一條抖音影片中，一隻紫藍金剛鸚鵡，穩穩地站在一名醫生的背上，體型龐大卻顯得格外溫順。影片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。