台中大坑獨角仙紫斑蝶復育有成 保育類黃裳鳳蝶驚喜現蹤

台中市風景區管理所攜手台灣紫斑蝶生態保育協會在大坑生態園區積極推動友善生物多樣性計畫，不僅標放紫斑蝶與復育獨角仙，成果豐碩，今年園區更迎來保育類黃裳鳳蝶產卵，並成功孕育出十多隻成蝶，為「台中後花園」生態再添珍貴紀錄。

中市觀旅局表示，大坑素有「台中後花園」美譽，生態資源豐富，每年4至5月可欣賞螢火蟲點點星光，5月有黑翅蟬，6月紅腳黑翅蟬接續登場，6至8月可觀察渡邊氏長吻蠟蟬，6月以後更是紫斑蝶大量停棲的重要季節。

觀旅局長陳美秀說明，經過今年在大坑生態園區的努力，生態園區及9號步道上的獨角仙數量明顯增加，台灣紫斑蝶生態保育協會在5月時成功採種、保種並繁殖出上百隻獨角仙幼蟲，透過紫斑蝶協會親子志工與生態園區導覽志工合作，小規模野放幼蟲，並持續監測，持續推動獨角仙復育行動。

今年大坑生態園區更迎來保育類黃裳鳳蝶前來產卵，並成功孕育10多隻成蝶，為園區生態多樣性再添珍貴紀錄，顯示自然環境正逐步恢復並展現良好的生態循環。

風管所說明，黃裳鳳蝶的順利繁衍，也象徵大坑生態環境持續改善與保育努力的豐碩成果，近期除了獨角仙復育，協會也持續安排紫斑蝶標放練習，培育更多蝴蝶調查志工，為大坑生態園區的調查與保育培養新生力量。

風管所呼籲，前往大坑生態園區的遊客務必珍惜自然生態，切勿將昆蟲或其他野生動植物帶離園區，尤其是獨角仙及保育類蝴蝶。假日期間，有免費的志工導覽服務，目前大坑2、3、4、5、6、10及中台科大觀音山登山共7條步道封閉中，最新開放情形與旅遊資訊，歡迎上「台中觀光旅遊網」或「大玩台中」臉書及IG查詢。 大坑生態園區今年迎來保育類黃裳鳳蝶現蹤。圖／台中市政府提供 台灣紫斑蝶生態保育協會小小志工練習標放紫斑蝶。圖／台中市政府提供 台中市風管所攜手台灣紫斑蝶生態保育協會在大坑生態園區小規模放養獨角仙幼蟲。圖／台中市政府提供

