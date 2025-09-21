公館圓環動工首週平日 北市府：扣除事故交通正常
公館圓環移除及填平地下道工程13日起動工，剛經歷首個平日週，台北市交工處今天表示，除福和橋、永福橋各有交通事故受影響，整體交通與施工前差不多，明起維持監管人力。
公館圓環移除及填平地下道工程13日起動工，15日到19日歷經首週平日。
台北市交工處副處長黃惠如接受中央社記者電話訪問指出，根據這一週來平日交管監測，除了18日在福和橋進城機車道、永福橋頭進城方向，各有1起交通事故發生，車流狀況受影響，首個平日週整體交通正常，與施工前差不多。
她說，明天起是第2個平日週，不管是從福和橋進入北市公館圓環，或走替代橋梁永福橋進入北市，北市府相關交通監測、維持人力會持續執行到預計1個月施工完成，合計警察與義交共43人，期讓交通受影響程度減到最低。
此外，交工處19日發布，當天上午8時，福和橋往東停等長度約40公尺，較施工前9月8日減少450公尺；永福橋往東、羅斯福路往北及往南則無停等延滯現象。
交工處也分析，工程初期，車輛會動態改變行車路徑，車流每日變化程度較高，15日上班首日永福橋車流增加，台北市立即取消部分路邊停車格，並配合號誌調整、員警疏導，到第3天（17日），尖峰時段車流已恢復正常。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言