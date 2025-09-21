公館圓環動工首週平日 北市府：扣除事故交通正常

快訊

中央社／ 台北21日電

公館圓環移除及填平地下道工程13日起動工，剛經歷首個平日週，台北市交工處今天表示，除福和橋、永福橋各有交通事故受影響，整體交通與施工前差不多，明起維持監管人力。

公館圓環移除及填平地下道工程13日起動工，15日到19日歷經首週平日。

台北市交工處副處長黃惠如接受中央社記者電話訪問指出，根據這一週來平日交管監測，除了18日在福和橋進城機車道、永福橋頭進城方向，各有1起交通事故發生，車流狀況受影響，首個平日週整體交通正常，與施工前差不多。

她說，明天起是第2個平日週，不管是從福和橋進入北市公館圓環，或走替代橋梁永福橋進入北市，北市府相關交通監測、維持人力會持續執行到預計1個月施工完成，合計警察與義交共43人，期讓交通受影響程度減到最低。

此外，交工處19日發布，當天上午8時，福和橋往東停等長度約40公尺，較施工前9月8日減少450公尺；永福橋往東、羅斯福路往北及往南則無停等延滯現象。

交工處也分析，工程初期，車輛會動態改變行車路徑，車流每日變化程度較高，15日上班首日永福橋車流增加，台北市立即取消部分路邊停車格，並配合號誌調整、員警疏導，到第3天（17日），尖峰時段車流已恢復正常。

