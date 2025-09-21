新北新住民輔導班結業 奈及利亞學員把台灣當第二個家
全國新住民人數已經突破61萬人，新北有11萬人，人數最多。新北市民政局每年開辦新住民生活適應輔導班，協助新住民朋友適應台灣生活，市府今天舉辦結業典禮與多元文化交流日，上百位新住民齊聚，奈及利亞的學員姜尼克分享，參加輔導班課程，讓他深入了解台灣生活、文化及教育，讓他更加熱愛這片土地「台灣已成為我的第二個家」。
新北市民政局今天舉辦「114年新住民生活適應輔導班聯合結業典禮暨多元文化交流日」，今年計有來自15個國家，共235位新住民朋友完成課程，由副市長陳純敬頒發結業證書。
活動現場有手作作品成果展示，也安排東南亞傳統文化體驗，包括風車DIY、編織、筷子球、扇子彩繪等；埔墘國小舞蹈班更帶來「泰國傣族律動舞蹈」，象徵新世代從小尊重並欣賞不同文化特色。
來自奈及利亞的學員姜尼克與國人結婚來台依親，他今天分享，第一次參加板橋戶所的輔導班課程，讓他深入了解台灣生活、文化及教育，讓他更加熱愛這片土地，台灣已成為他的第二個家。
而來自巴基斯坦的學員李烏馬分享，這是他第一次參加新住民活動，感謝台灣提供豐富的支持與多元文化交流，也感謝太太及戶所的協助，讓他感受到家的溫暖。
民政局表示，未能參與的朋友可報名明年免費課程。新北市將持續推動友善措施，讓新住民在地生根，與市民攜手共創幸福城市。「愛在一起，家在新北」，新住民的加入，讓城市更豐富，也讓世界在新北交會。
