快訊

桃機黃牛拒檢乘客遭甩出車外 香港女：以為就這樣死在台北

柯文哲遭羈押疑染HPV 醫揭「公廁傳染菜花」真相：傳言引恐慌

新北新住民輔導班結業 奈及利亞學員把台灣當第二個家

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
奈及利亞的學員姜尼克從副市長陳純敬手中接下結業證書。記者葉德正／攝影
奈及利亞的學員姜尼克從副市長陳純敬手中接下結業證書。記者葉德正／攝影

全國新住民人數已經突破61萬人，新北有11萬人，人數最多。新北市民政局每年開辦新住民生活適應輔導班，協助新住民朋友適應台灣生活，市府今天舉辦結業典禮與多元文化交流日，上百位新住民齊聚，奈及利亞的學員姜尼克分享，參加輔導班課程，讓他深入了解台灣生活、文化及教育，讓他更加熱愛這片土地「台灣已成為我的第二個家」。

新北市民政局今天舉辦「114年新住民生活適應輔導班聯合結業典禮暨多元文化交流日」，今年計有來自15個國家，共235位新住民朋友完成課程，由副市長陳純敬頒發結業證書。

活動現場有手作作品成果展示，也安排東南亞傳統文化體驗，包括風車DIY、編織、筷子球、扇子彩繪等；埔墘國小舞蹈班更帶來「泰國傣族律動舞蹈」，象徵新世代從小尊重並欣賞不同文化特色。

來自奈及利亞的學員姜尼克與國人結婚來台依親，他今天分享，第一次參加板橋戶所的輔導班課程，讓他深入了解台灣生活、文化及教育，讓他更加熱愛這片土地，台灣已成為他的第二個家。

而來自巴基斯坦的學員李烏馬分享，這是他第一次參加新住民活動，感謝台灣提供豐富的支持與多元文化交流，也感謝太太及戶所的協助，讓他感受到家的溫暖。

民政局表示，未能參與的朋友可報名明年免費課程。新北市將持續推動友善措施，讓新住民在地生根，與市民攜手共創幸福城市。「愛在一起，家在新北」，新住民的加入，讓城市更豐富，也讓世界在新北交會。

新北市民政局今天舉辦「114年新住民生活適應輔導班聯合結業典禮暨多元文化交流日」。記者葉德正／攝影
新北市民政局今天舉辦「114年新住民生活適應輔導班聯合結業典禮暨多元文化交流日」。記者葉德正／攝影

朋友 新住民

延伸閱讀

白宮：H-1B新簽證費為一次性費用 僅適用新申請人

美國總統川普19日宣布 H-1B簽證擬加徵300萬年費

NBA／尼克近期狂簽3後衛 「板凳奇兵」將另覓新東家

NBA／不是勇士！ 前最佳第六人波格登一年約加盟尼克

相關新聞

身後事自己做主 新北身後關懷計畫申請人數破3000

新北市府推動「新北市身後關懷計畫」，民眾可在生前決定過世後該怎麼處理，由市府提供往生後的免費冰存、聯合奠祭、多元環保葬等...

新北新住民輔導班結業 奈及利亞學員把台灣當第二個家

全國新住民人數已經突破61萬人，新北有11萬人，人數最多。新北市民政局每年開辦新住民生活適應輔導班，協助新住民朋友適應台...

羅榮乾推動「服務利他轉化生命 」 淨化社會減少犯罪

在詐騙與犯罪頻傳的當下，社會治安與價值觀念面臨嚴峻挑戰，過度追逐利益更掩蓋了人性原有的善良與純真。

駐台使節走訪坪林茶鄉 深度體驗台灣茶文化

今年5月，《國家地理雜誌》將新北市坪林區列為台灣五大秘境之一，坪林獨特的茶文化、豐富的生態與純樸的鄉村風光備受國際肯定。...

台北燈節吸人潮 地方爭取在士林皮蛋豆腐打造成第2地標

距明年燈節僅剩半年不到，市府已開始籌畫，儘管過去燈節每年舉辦地點不固定，不過市長蔣萬安上任後，打造台北燈節為西門町周邊常...

新北永和擬設高壓電塔遭反彈 台電允評估地下化

台電計畫拆除新北中和福美里的高壓電塔，並在永和堤外新設高壓電塔，民眾反彈。台電昨在永和辦社區說明會，居民表達不滿，喊話台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。