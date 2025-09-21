南港運動中心推動數位轉型 全台唯一數位AI智能服務櫃台

台北市民期待已久，整修半年的台北市南港運動中心，今天由台北市副市長林奕華、委託管理營運的救國團主任葛永光等人主持揭幕，重啟營運推動數位轉型。

台北市南港運動中心歷經半年整修，於8月27日重啟營運，8月27日至9月2日進行為期7天試營運，9月3日正式營運。並於今天9月21日辦理重啟營運開幕典禮，現場除有活力酷炫花式籃球秀並設有互動攤位及贈送精美小禮品，吸引許多愛好運動的民眾前往共襄盛舉。