南港運動中心推動數位轉型 全台唯一數位AI智能服務櫃台
台北市民期待已久，整修半年的台北市南港運動中心，今天由台北市副市長林奕華、委託管理營運的救國團主任葛永光等人主持揭幕，重啟營運推動數位轉型。
台北市南港運動中心歷經半年整修，於8月27日重啟營運，8月27日至9月2日進行為期7天試營運，9月3日正式營運。並於今天9月21日辦理重啟營運開幕典禮，現場除有活力酷炫花式籃球秀並設有互動攤位及贈送精美小禮品，吸引許多愛好運動的民眾前往共襄盛舉。
南港運動中心3.0場館營運邁入第20年，此次整建以AI科技為主要概念，導入全台唯一的數位AI智能服務櫃台專區，除有AI機器人可以回答民眾場館的問題、票價資訊及活動快訊等，更有自助商城機台提供民眾更快速的購票、課程報名、租借場地等服務，並串接台北市政府Usport運動抵用金及U幣，讓民眾享受更快速、更智慧的服務體驗。
