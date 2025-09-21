土城樹林線趕時效 新北捷：拚最短3天重啟招標

捷運土城樹林線CQ880B（土城高架段）區段標歷經多次流標，19日雖再流標，但因有2家廠商投標，新北捷運局今天表示，拚最短3天、於22日重啟公告招標，10月1日開標。

新北市捷運工程局表示，CQ880B土城高架段工程招標原由台北市捷運工程局主辦，但以新台幣118.78億元預算招標，今年初因無廠商投標而3次流標，新北市接手並提高到147.3億元公告招標，8月再次因無廠商投標而流標。

新北捷說明，為爭取招標時效，積極探詢廠商領標卻沒投標原因，經市場反映逐步檢討履約條件並增加預算為159.9億元，趕在1個月內時間再次公告招標，9月19日第5次開標，雖已有2廠商投標，但仍因未達政府採購法規定，須有3家以上合格廠商投標門檻而流標。

新北捷指出，有廠商投標，顯示預算金額符合市場行情，因此，在僅隔週六及週日的周休假日，22日將再公告招標，這是捷局歷次招標中最短時間重啟公告招標的1次，僅隔1週，將於10月1日開標。

新北捷表示，這次開標，只要有1家廠商投標並經審查符合規定，即可進行後續廠商評選作業，若一切順利，可望於11月初完成評選；為縮短作業時程，已同步將全案財務修正計畫送中央核定，因此，在評選出廠商後可先保留決標，期望中央盡速核定修正計畫，以利工程決標及開工。

新北捷表示，土城樹林線共分3區段標，CQ880A（土城地下段）及CQ890（樹林段）已開工，CQ880B區段標路線全長約3.82公里，包含3座高架車站、4段高架橋及1座主變電站。