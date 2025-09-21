快訊

東、西半部天氣兩樣情！颱風暴風圈最先觸碰這裡 4地明晚起雨又猛又急

颱風樺加沙接近中 4縣市大雨特報下到晚上

東、西半部天氣兩樣情！颱風暴風圈最先觸碰這裡 4地明晚起雨又猛又急

土城樹林線趕時效 新北捷：拚最短3天重啟招標

中央社／ 新北21日電

捷運土城樹林線CQ880B（土城高架段）區段標歷經多次流標，19日雖再流標，但因有2家廠商投標，新北捷運局今天表示，拚最短3天、於22日重啟公告招標，10月1日開標。

新北市捷運工程局表示，CQ880B土城高架段工程招標原由台北市捷運工程局主辦，但以新台幣118.78億元預算招標，今年初因無廠商投標而3次流標，新北市接手並提高到147.3億元公告招標，8月再次因無廠商投標而流標。

新北捷說明，為爭取招標時效，積極探詢廠商領標卻沒投標原因，經市場反映逐步檢討履約條件並增加預算為159.9億元，趕在1個月內時間再次公告招標，9月19日第5次開標，雖已有2廠商投標，但仍因未達政府採購法規定，須有3家以上合格廠商投標門檻而流標。

新北捷指出，有廠商投標，顯示預算金額符合市場行情，因此，在僅隔週六及週日的周休假日，22日將再公告招標，這是捷局歷次招標中最短時間重啟公告招標的1次，僅隔1週，將於10月1日開標。

新北捷表示，這次開標，只要有1家廠商投標並經審查符合規定，即可進行後續廠商評選作業，若一切順利，可望於11月初完成評選；為縮短作業時程，已同步將全案財務修正計畫送中央核定，因此，在評選出廠商後可先保留決標，期望中央盡速核定修正計畫，以利工程決標及開工。

新北捷表示，土城樹林線共分3區段標，CQ880A（土城地下段）及CQ890（樹林段）已開工，CQ880B區段標路線全長約3.82公里，包含3座高架車站、4段高架橋及1座主變電站。

土城 新北捷運

延伸閱讀

捷運樹林線工區塞車 新北警調號誌加派義交疏導

還差一點 捷運土城樹林線關鍵CQ880B（土城高架段）第2度招標

澳洲男在北捷喝飲料遭制止怒比中指 台籍男亮刀揮舞移送法辦

上班尖峰...板南線異常塞爆月台 北捷：異物卡門調整班距

相關新聞

身後事自己做主 新北身後關懷計畫申請人數破3000

新北市府推動「新北市身後關懷計畫」，民眾可在生前決定過世後該怎麼處理，由市府提供往生後的免費冰存、聯合奠祭、多元環保葬等...

侯友宜視察八里沙雕展 宣布展期延長至11月2日 加碼沙雕師工作坊

新北八里城市沙雕展正如火如荼進行，至今邁入第8年，開展以來熱度高，市長侯友宜昨到場參觀，談市府團隊在八里左岸河濱環境整建...

地方盼運動中心拉長營業時間 北市體育局：依市場機制評估

北市南港區成德國小日前因民眾想租借羽球場地夜宿排隊，引起討論，凸顯運動場地不足，北市南港運動中心今舉行開幕典禮，副市長林...

新北新住民輔導班結業 奈及利亞學員把台灣當第二個家

全國新住民人數已經突破61萬人，新北有11萬人，人數最多。新北市民政局每年開辦新住民生活適應輔導班，協助新住民朋友適應台...

羅榮乾推動「服務利他轉化生命 」 淨化社會減少犯罪

在詐騙與犯罪頻傳的當下，社會治安與價值觀念面臨嚴峻挑戰，過度追逐利益更掩蓋了人性原有的善良與純真。

駐台使節走訪坪林茶鄉 深度體驗台灣茶文化

今年5月，《國家地理雜誌》將新北市坪林區列為台灣五大秘境之一，坪林獨特的茶文化、豐富的生態與純樸的鄉村風光備受國際肯定。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。