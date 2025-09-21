羅榮乾推動「服務利他轉化生命 」 淨化社會減少犯罪

在詐騙與犯罪頻傳的當下，社會治安與價值觀念面臨嚴峻挑戰，過度追逐利益更掩蓋了人性原有的善良與純真。為重建信任與互助精神，社團法人中華民國服務利他促進會創會會長羅榮乾先生大力提倡「服務利他」思想，呼籲大眾彼此扶持，期盼以此理念凝聚社會正向力量，在9月20日舉辦了「服務利他—轉化生命」論壇暨新書發表會，藉由專家對談與新書分享，帶領社會大眾重新思考服務的真諦、利他的價值，並將善意化為實際行動。

此次「服務利他-轉化生命」論壇暨新書發表會中邀請到法務部前部長曾勇夫、世新大學校長陳清河、世新大學教授黃東烈，考試院考試委員黃東益、優遇大法官蔡清遊、臺中榮民總醫院院長陳適安、亞洲犯罪學會會長許春金教授、國立台灣文獻館前館長張鴻銘、名作家王瓊玲等貴賓均參與。

羅榮乾先生立身行道，將「服務利他」奉為終身志業，藉由本次論壇使社會大眾瞭解「服務利他」的內涵旨趣。羅榮乾先生表示：「服務利他是思想觀念的弘揚，思想影響行為，行為可養成習慣，習慣會變性格，性格則影響命運，所以有周延而正確的觀念，命運就不太差。一般大眾常以自我為中心來思考世事，較少站在他人角度思考。利他思維剛好反其道而行，反者道之動，想別人多，想自己少，有這樣的觀念後，患得患失就不會太嚴重了。」

除了新書發表之外，此次論壇還包括，以「服務利他理念在犯罪防治之應用」為主題，由美國紐約州立大學犯罪學與刑事司法博士許春金教授擔任主講，分析國內、外對於社會利他與低犯罪率的關係，並次第闡述社會利他的好處，甚至深入儒家、基督教、佛教等宗教對於利他思想的主張，本次論壇不僅僅是專業學術的研究探討而已，更是人生利他經驗的體悟與分享。