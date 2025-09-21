快訊

身後事自己做主 新北身後關懷計畫申請人數破3000

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北三芝櫻花生命園區背山面海、景致優美，推廣骨灰植存方式的環保葬。圖／新北市民政局提供
新北三芝櫻花生命園區背山面海、景致優美，推廣骨灰植存方式的環保葬。圖／新北市民政局提供

新北市府推動「新北市身後關懷計畫」，民眾可在生前決定過世後該怎麼處理，由市府提供往生後的免費冰存、聯合奠祭、多元環保葬等，一條龍協助後事。截至目前累計有3392人申請、核准2835人，已有42人使用。民政局長林耀長指出，自己也已經申請辦理身後關懷，以後不必勞煩子女傷腦筋。

死亡是許多家庭的禁忌話題，許多人更無法自行決定自己死後該怎處理，經常發生後代子孫對相關處理的糾紛，也有不少獨居長者面臨死後無人協助的窘境。

新北市為提倡「殯葬自主」，自2020年開辦市民身後關懷計畫，民眾只要透過網路與臨櫃申請，審核通過後，就會登入至系統，民眾也能取得「身後關懷卡」，只要往生後，市府即能提供接送遺體、冰存及後續的殮葬、聯合奠祭儀式，最後以多元環保葬方式，協助市民走完人生最後一哩路。

新北市民政局統計，截至今年8月底，目前提出申請人數3392人、核准人數2835人，已經有42人利用該計畫走完人生最後一哩路。

新北市殯葬處副處長許力友表示，亡者送進館後，如果之前有報名身後關懷，系統會提醒，殯葬處會跟亡者家屬再確認身後事，或是親友知道家人有提出申請，在家人往生後通知殯葬處，就能啟動後續流程。

許力友表示，民眾簽署身後關懷計劃是以自己意願為主，確實可能發生家人不知情的情況，殯葬處還是會做最後確認，目前42位先行者的家人大多都能接受，但確實有家人反對，希望能夠舉行個人個別式，或是不想參加環保葬。

民眾陳小姐說，死者為大，她會尊重家人的意願，且殯葬費用動輒數十萬元，如果市府提供免費的服務，能減輕不少人的負擔，且是死者生前決定，也比較沒有爭議。

新北市民政局指出，為提倡節約簡葬節能減碳的理念，新北市2007年開辦市民聯合奠祭，提供殮殯奠祭儀式及火化等20項免費服務項目，截至今年8月底，共辦理477場，4702位完成儀式。

民政局說，新北市環保葬區也愈來愈多，目前金山環保生命園區、新店四十份多元化示範公墓、三芝櫻花生命園區，累計有1萬9033人申請；2026年也將陸續啟用新店五城花園公墓環保葬、三峽生命紀念館環保葬區。

