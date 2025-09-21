聽新聞
0:00 / 0:00
駐台使節走訪坪林茶鄉 深度體驗台灣茶文化
今年5月，《國家地理雜誌》將新北市坪林區列為台灣五大秘境之一，坪林獨特的茶文化、豐富的生態與純樸的鄉村風光備受國際肯定。為向更多國際友人推廣這座美麗山城，新北市秘書處邀請駐台外交使節團，近日體驗坪林的自然與人文魅力。
來自聖露西亞、巴拉圭、貝里斯、瓜地馬拉、荷蘭、奧地利、越南及印尼等8國共14位外交貴賓與眷屬，在秘書處與坪林區公所安排下，走進有機茶園，採摘茶葉，並深入了解包種茶、東方美人茶與蜜香紅茶等特色茶製程。
茶農也透過解說、帶領品茗，讓外賓細細感受每種茶獨特的風味與韻味。午餐享用融合茶香的在地蔬食料理，包含茶香飯、茶葉蛋與茶凍，展現坪林多元的茶文化。使節團也參觀了坪林茶業博物館，透過「茶與王」特展的專業導覽，進一步了解逾千年的中華茶文化。
新北市秘書處說明，此次活動出席貴賓包括聖露西亞大使勞勃路易斯（Robert K. Lewis）、巴拉圭大使傅達耀（Darío Filártiga Ruiz Díaz）、貝里斯大使梅凱瑟（Katherine Meighan）、荷蘭在台辦事處代表浦樂施（Bas Pulles）、駐台北越南經濟文化辦事處代表潘喬鍾（Phan Kieu Chung）、駐台北印尼經貿代表處領事處處長Wawan Kurniawan、瓜地馬拉大使館商務參事馬卡利（Carlo Matus）及奧地利台北辦事處領事官Sylvia Schurian等。新北市府秘書處長祝惠美、文化局副局長于玟，及坪林區長張秀玲也出席接待，與各國使節交流。
祝惠美說，這場茶鄉之旅讓國際友人從採茶到品茗，全方位地感受坪林獨特魅力，也讓他們體驗台灣豐富多元的文化底蘊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言