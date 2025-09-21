駐台使節走訪坪林茶鄉 深度體驗台灣茶文化

今年5月，《國家地理雜誌》將新北市坪林區列為台灣五大秘境之一，坪林獨特的茶文化、豐富的生態與純樸的鄉村風光備受國際肯定。為向更多國際友人推廣這座美麗山城，新北市秘書處邀請駐台外交使節團，近日體驗坪林的自然與人文魅力。

來自聖露西亞、巴拉圭、貝里斯、瓜地馬拉、荷蘭、奧地利、越南及印尼等8國共14位外交貴賓與眷屬，在秘書處與坪林區公所安排下，走進有機茶園，採摘茶葉，並深入了解包種茶、東方美人茶與蜜香紅茶等特色茶製程。

茶農也透過解說、帶領品茗，讓外賓細細感受每種茶獨特的風味與韻味。午餐享用融合茶香的在地蔬食料理，包含茶香飯、茶葉蛋與茶凍，展現坪林多元的茶文化。使節團也參觀了坪林茶業博物館，透過「茶與王」特展的專業導覽，進一步了解逾千年的中華茶文化。

新北市秘書處說明，此次活動出席貴賓包括聖露西亞大使勞勃路易斯（Robert K. Lewis）、巴拉圭大使傅達耀（Darío Filártiga Ruiz Díaz）、貝里斯大使梅凱瑟（Katherine Meighan）、荷蘭在台辦事處代表浦樂施（Bas Pulles）、駐台北越南經濟文化辦事處代表潘喬鍾（Phan Kieu Chung）、駐台北印尼經貿代表處領事處處長Wawan Kurniawan、瓜地馬拉大使館商務參事馬卡利（Carlo Matus）及奧地利台北辦事處領事官Sylvia Schurian等。新北市府秘書處長祝惠美、文化局副局長于玟，及坪林區長張秀玲也出席接待，與各國使節交流。