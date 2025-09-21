快訊

台北燈節吸人潮 地方爭取在士林皮蛋豆腐打造成第2地標

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
2022 台北燈節主燈主燈設在士林夜市的基河路、大南路口，以宇宙飛船為主題，體積直徑寬7米、高達4米，紅白亮麗外型，命名為「TAIPEI40」，40是士林的諧音，也就是台北士林的意思。本報資料照片
距明年燈節僅剩半年不到，市府已開始籌畫，儘管過去燈節每年舉辦地點不固定，不過市長蔣萬安上任後，打造台北燈節為西門町周邊常態性國際活動，不過里長爭取台北燈節應到士林夜市常態舉辦，且打造台北藝術中心戶外廣場，讓北藝皮蛋豆腐成為台北101外的北市第二地標。

台北燈節曾在疫情之後，2022年在士林夜市周邊舉辦，不過隔年台灣燈會移師到信義區國父紀念館周邊、2024、2025年則在萬華、中正區西門町商圈、及一街之隔的中山堂。

士林區義信里長許立丕在今年里長座談時，提案向市長蔣萬安爭取，認為士林夜市周邊地標、商圈、腹地等條件，認為是北市最適合舉辦台北燈節的地點，尤其士林夜市相較其他知名饒河、寧夏夜市等規模約200多攤，士林夜市規模更大，包括大南路商圈、大東路商圈等加起來三千多攤。

他認為，以士林夜市的地方條件，包括旁邊就是知名的皮蛋豆腐北藝、還有士林夜市等，就只欠缺大型活動進來，先前他向市府爭取在北藝舉辦經典賽直播，那四天士林夜市攤商營業額都成長兩成以上，代表大型活動絕對能刺激商圈經濟。

另外，只要有大型活動基河路也可封街，加上未來北士科發展，天時地利就差北市府資源。近期市府也將進行北藝廣場周邊的路口光雕活化，將打造更好的觀光遊憩空間。

北市觀傳局表示，台北燈節舉辦地點是綜合考量腹地大小、交通便利性、經濟發展及品牌建立等多元因素而定，固定地點舉辦固然有助活動品牌深化，並能讓旅宿業者提前規畫行程與行銷，觀傳局也會持續進行整體評估、採滾動式調整，讓活動更加創新，以吸引更多人潮、推動臺北城市觀光發展。

士林夜市在地里義信里長許立丕在今年里長座談時，提案向市長蔣萬安爭取，認為士林夜市周邊地標、商圈、腹地等條件，認為是台北市最適合舉辦台北燈節的地點。里長許立丕提供
士林有里長爭取台北燈節在士林夜市常態舉辦，讓北藝皮蛋豆腐成為台北101外的北市第二地標。
