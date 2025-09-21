國小羽球館租借擾民 教育局：將改線上抽籤

北市南港區成德國小羽球館開放一般民眾租借，有球友想要租到熱門時段球場，竟漏夜排隊，激烈競爭須在校門口打地鋪過夜，嚇到居民，議員批，看不出是「智慧城市」。校方已致歉，教育局也說，為確保公平，將改成線上登記抽籤。

議員陳宥丞指出，民眾須在校門口睡覺過夜，以便隔天開放登記的時候可以搶到優先順位，不少居民認為睡在校門口恐有安全顧慮，不太恰當，北市剛獲2025智慧城市卓越貢獻獎「智慧治理」獎項，還有市民必須睡在大街搶場地，看不出是有人工智慧驅動的智慧城市。

北市成德國小表示，對於可能影響民眾安全與市容觀瞻，對球友須於夜間在校門口排隊場地登記，造成社區困擾，深感歉意。

校方指出，今年下半年活動中心的羽球場地，採現場收件，開放登記時間9月18日上午8時至9月22上午10時，提供平日晚上及周六日全天時段。第四季10至12月登記，已在9月18開放，尚有時段可提供球友登記。

教育局指出，校方已採改善措施，包含今年第4季場地登記採現場收件，並已公告登記時段與剩餘可登記場次明年起將全面改採線上登記，並公開抽籤。北市多數學校現已陸續採取採線上登記、抽籤或電腦隨機分配，將持續督導各校，確保資源分配公平。