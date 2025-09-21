快訊

Gogoro高雄港千人辦桌超狂！蕭煌奇高歌連拋地獄哏「我要夜騎誰給我載」

陳佩琪怨柯文哲半夜被查行蹤 高檢署：腳環12天告警4次

聽新聞
0:00 / 0:00

國小羽球館租借擾民 教育局：將改線上抽籤

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
民眾想要租到熱門時段的羽球場，竟漏夜排隊，激烈競爭須在校門口打地鋪過夜。圖／議員陳宥丞提供
民眾想要租到熱門時段的羽球場，竟漏夜排隊，激烈競爭須在校門口打地鋪過夜。圖／議員陳宥丞提供

北市南港區成德國小羽球館開放一般民眾租借，有球友想要租到熱門時段球場，竟漏夜排隊，激烈競爭須在校門口打地鋪過夜，嚇到居民，議員批，看不出是「智慧城市」。校方已致歉，教育局也說，為確保公平，將改成線上登記抽籤。

議員陳宥丞指出，民眾須在校門口睡覺過夜，以便隔天開放登記的時候可以搶到優先順位，不少居民認為睡在校門口恐有安全顧慮，不太恰當，北市剛獲2025智慧城市卓越貢獻獎「智慧治理」獎項，還有市民必須睡在大街搶場地，看不出是有人工智慧驅動的智慧城市。

北市成德國小表示，對於可能影響民眾安全與市容觀瞻，對球友須於夜間在校門口排隊場地登記，造成社區困擾，深感歉意。

校方指出，今年下半年活動中心的羽球場地，採現場收件，開放登記時間9月18日上午8時至9月22上午10時，提供平日晚上及周六日全天時段。第四季10至12月登記，已在9月18開放，尚有時段可提供球友登記。

教育局指出，校方已採改善措施，包含今年第4季場地登記採現場收件，並已公告登記時段與剩餘可登記場次明年起將全面改採線上登記，並公開抽籤。北市多數學校現已陸續採取採線上登記、抽籤或電腦隨機分配，將持續督導各校，確保資源分配公平。

北市 議員 教育局

延伸閱讀

北市萬美街公寓火災 76歲老翁送醫不治

北市大安區365戶傍晚突停電 11戶深夜這時才復電

都更危老年均245件居六都之冠 北市奪都更暨危老重建團隊獎肯定

影／北市松山區民宅聚賭警翻牆衝入畫面曝 89歲婦笑：不是第一次被抓

相關新聞

北市大安區365戶傍晚突停電 11戶深夜這時才復電

北市大安區今天傍晚發生停電事件，瑞安街及復興南路二段365戶受影響，在地龍陣里長游菊英提及有多位里民來電反映，目前台電正...

怎會有這麼多垃圾！ 新北8個月清出7.1萬公斤海洋廢棄物

每年9月的第3個星期六為國際淨灘日，新北市環保局響應「國際淨灘日」，今天在金山中角灣舉辦秋季聯合淨灘活動，共清出1530...

永和擬設高壓電塔遭反彈 台電允評估地下化

台電計畫拆除新北中和福美里的高壓電塔，並在永和堤外新設高壓電塔，民眾反彈。台電昨在永和辦社區說明會，居民表達不滿，喊話台...

國小羽球館租借擾民 教育局：將改線上抽籤

北市南港區成德國小羽球館開放一般民眾租借，有球友想要租到熱門時段球場，竟漏夜排隊，激烈競爭須在校門口打地鋪過夜，嚇到居民...

瞭望2026／綠營台北市長人選難產 3人被點名

北市政治版圖長年藍大於綠，藍營「超級母雞」台北市長蔣萬安已堅定爭取明年連任，民進黨市長人選卻只聞樓梯響，民進黨立委王世堅...

廣角鏡／北海岸風箏節 海洋生物飛上天

新北市北海岸國際風箏節昨在白沙灣海水浴場登場，今年主題「追風．迎豐」，來自國內外19支隊伍風箏好手競技與展演，吸引很多民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。