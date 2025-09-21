瞭望2026／綠營台北市長人選難產 3人被點名

北市政治版圖長年藍大於綠，藍營「超級母雞」台北市長蔣萬安已堅定爭取明年連任，民進黨市長人選卻只聞樓梯響，民進黨立委王世堅、吳思瑤和行政院副院長鄭麗君等人都被點名參選，卻分別面臨黨內外的不同挑戰。

民進黨在首都只有1994年藍營分裂「三角督」下，由陳水扁擊敗黃大洲與趙少康當選市長，綠營想在明年「藍天變綠地」的挑戰重重，被各界看好的王世堅藍白仇恨值不高，然而他對大罷免與黨中央不同調，綠營支持者不滿，王世堅曾說「絕對不可能徵召我」。據悉，北市是英系大本營之一，但英系高層在2022年操盤陳時中選市長失利後，態度趨於低調，仍要看賴清德是否遞出橄欖枝。

民進黨立委王世堅在大罷免議題上與民進黨不同調，恐影響黨內徵召他參選台北市長。圖／聯合報系資料照片

鄭麗君雖是「國王人馬」，銜賴總統之命赴美關稅談判，但黨內人士指出，談判表現不如預期，並未堆積出高聲望，還是需要賴清德發聲。

反而是新潮流系立委吳思瑤辭去黨團幹事長後，有時間加強地方組織布局，但她強調，自己從不是尋求個人發展，仍有責任助黨團讓國會撥亂反正，談選戰有點太早。

「人選難產...」有綠營議員表示，目前仍在清理內部戰場，大家都不太敢討論，尤其北市又是艱困選區。民進黨北市黨部主委張茂楠表示，黨中央須對人選做多方評估與考量，內閣才剛經歷改組，現階段未必要急著表態，新內閣運行一段時間後，人選問題才會浮上檯面。