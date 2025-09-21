快訊

Gogoro高雄港千人辦桌超狂！蕭煌奇高歌連拋地獄哏「我要夜騎誰給我載」

陳佩琪怨柯文哲半夜被查行蹤 高檢署：腳環12天告警4次

聽新聞
0:00 / 0:00

永和擬設高壓電塔遭反彈 台電允評估地下化

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
永和居民拉布條對台電新設高壓電塔表達不滿。記者江婉儀／攝影
永和居民拉布條對台電新設高壓電塔表達不滿。記者江婉儀／攝影

台電計畫拆除新北中和福美里的高壓電塔，並在永和堤外新設高壓電塔，民眾反彈。台電昨在永和辦社區說明會，居民表達不滿，喊話台電應讓電塔地下化，民代也籲台電傾聽地方心聲。台電回應，將於6個月內完成評估地下化可行性方案。

台電台北供電區營運處昨在永和永平活動中心簡報指出，台電規畫將中和原編號1、2、3電塔拆除，改在永和距離菠爾社區125公尺處新設3號電塔，其餘2座地下化，以銜接其餘4、5、6號電塔供應電力

居民批台電黑箱作業、質疑在公園施工缺乏整體考量，要地下化是好事，但為銜接其他電塔再造一個更大的3號電塔無法接受。保順里長林葉成批評先前未開說明會，地方不要高壓電塔，應全面地下化。

立委林德福說，過去3號電塔因結構問題曾發生爆炸起火，後來設備翻新，為何台電還要遷移電塔？當初施工過程沒有公開透明，缺乏溝通導致地方不滿，要求傾聽地下化的心聲，相關經費他會協助爭取。

副議長陳鴻源、議員連斐璠表示，地下化也應把4、5、6號電塔納入討論，不要只做一半，不然3號連接站設哪大家都有意見。

台電指出，先前沒開說明會是設想不周，對此道歉，將於6個月內完成評估電塔全面地下化可行性方案及所需經費，另為確保新設3號電塔設備安全，未來基礎結構等會補強。

台電 永和 中和 電力 黑箱

延伸閱讀

興達電廠火警原因出爐 陳其邁：確保安全才准試車

興達電廠爆炸僅台電有責？地方將矛頭指向奇異、中鼎

永和新設高壓電塔遭民眾反彈 台電：將研擬地下化可行性方案

影／高雄興達燃氣電廠爆炸意外 台電公布事故原因

相關新聞

北市大安區365戶傍晚突停電 11戶深夜這時才復電

北市大安區今天傍晚發生停電事件，瑞安街及復興南路二段365戶受影響，在地龍陣里長游菊英提及有多位里民來電反映，目前台電正...

怎會有這麼多垃圾！ 新北8個月清出7.1萬公斤海洋廢棄物

每年9月的第3個星期六為國際淨灘日，新北市環保局響應「國際淨灘日」，今天在金山中角灣舉辦秋季聯合淨灘活動，共清出1530...

永和擬設高壓電塔遭反彈 台電允評估地下化

台電計畫拆除新北中和福美里的高壓電塔，並在永和堤外新設高壓電塔，民眾反彈。台電昨在永和辦社區說明會，居民表達不滿，喊話台...

國小羽球館租借擾民 教育局：將改線上抽籤

北市南港區成德國小羽球館開放一般民眾租借，有球友想要租到熱門時段球場，竟漏夜排隊，激烈競爭須在校門口打地鋪過夜，嚇到居民...

瞭望2026／綠營台北市長人選難產 3人被點名

北市政治版圖長年藍大於綠，藍營「超級母雞」台北市長蔣萬安已堅定爭取明年連任，民進黨市長人選卻只聞樓梯響，民進黨立委王世堅...

廣角鏡／北海岸風箏節 海洋生物飛上天

新北市北海岸國際風箏節昨在白沙灣海水浴場登場，今年主題「追風．迎豐」，來自國內外19支隊伍風箏好手競技與展演，吸引很多民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。