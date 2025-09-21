永和擬設高壓電塔遭反彈 台電允評估地下化

台電計畫拆除新北中和福美里的高壓電塔，並在永和堤外新設高壓電塔，民眾反彈。台電昨在永和辦社區說明會，居民表達不滿，喊話台電應讓電塔地下化，民代也籲台電傾聽地方心聲。台電回應，將於6個月內完成評估地下化可行性方案。

台電台北供電區營運處昨在永和永平活動中心簡報指出，台電規畫將中和原編號1、2、3電塔拆除，改在永和距離菠爾社區125公尺處新設3號電塔，其餘2座地下化，以銜接其餘4、5、6號電塔供應電力。

居民批台電黑箱作業、質疑在公園施工缺乏整體考量，要地下化是好事，但為銜接其他電塔再造一個更大的3號電塔無法接受。保順里長林葉成批評先前未開說明會，地方不要高壓電塔，應全面地下化。

立委林德福說，過去3號電塔因結構問題曾發生爆炸起火，後來設備翻新，為何台電還要遷移電塔？當初施工過程沒有公開透明，缺乏溝通導致地方不滿，要求傾聽地下化的心聲，相關經費他會協助爭取。

副議長陳鴻源、議員連斐璠表示，地下化也應把4、5、6號電塔納入討論，不要只做一半，不然3號連接站設哪大家都有意見。

台電指出，先前沒開說明會是設想不周，對此道歉，將於6個月內完成評估電塔全面地下化可行性方案及所需經費，另為確保新設3號電塔設備安全，未來基礎結構等會補強。