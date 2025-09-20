新北文旦展售會今明登場 柚子人體夾娃娃機、釣文旦吸睛有趣

新北文旦柚展售會今日於八里永續環境教育中心前廣場舉辦，新北市長侯友宜今出席頒發文旦柚評鑑特等獎。農業局表示，展售會為期2天，匯集新北在地40個特色攤位，展售本市優質文旦柚及多樣農特產品，邀請民眾於假日來八里左岸品嚐文旦。

新北市文旦柚果品評鑑競賽依形狀大小、肉質風味、外觀色澤、糖度及種子數等五大項目進行評比。評審指出，今年新北文旦柚因氣候穩定，熟成期長，整體品質表現優異，果肉富有彈性，柚香更為濃郁。

今年由八里區柚農張瀚文奪下特等獎及甜柚王雙料冠軍，甜度高達13.9度。張瀚文表示，能在評鑑中獲得肯定，心裡非常高興，這是對自己一年來辛勤管理最好的回報。

侯友宜表示，今年氣候穩定、日照充足，讓文旦柚果肉Q彈、汁多味美，甜度與香氣更勝以往，絕對是中秋送禮與自用的首選。

八里區農會理事長施阿貴表示，今年也推出最受歡迎的「加倍券」優惠，讓民眾以超值價格選購農產品。現場除了安排變形金剛互動表演外，還有文旦柚人體夾娃娃機、疊文旦、釣文旦及柚香闖關等趣味遊戲，完成挑戰可獲得文旦柚1顆、柚香爆米花或消費券50元。