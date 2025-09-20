捷運樹林線工區塞車 新北警調號誌加派義交疏導

新北市土城區金城路與延壽路口，因捷運施工影響，尖峰時交通常壅塞引發通勤族抱怨。警方今天表示，22日起加派義交疏導，調整號誌秒數，同時要求駕駛遵守標線，盼改善車流。

新北捷運土城—樹林線目前正進行既有管線遷移、覆工系統中間樁打設、路樹移植及金城路二段南側人行道削減等工程。因金城路三段施工圍籬突出路口，造成延壽路口雙向車道縮減為單線道，導致車輛進出受阻。

不少駕駛反映，尖峰時段常有汽車未依規定在退縮的停等線前等紅燈，使對向車輛難以順利進入延壽路，加劇塞車情況。

土城警分局長陳建龍今天接受中央社訪問表示，警方已邀集工程單位與交通組長盧永賢共同會勘，協調新北市捷運工程局及義交中隊加強改善措施。從22日起，將在上、下班尖峰時段派駐3名義交人員，配置於延壽路往金城路的停止線前，嚴禁車輛越線，以擴增可供車流通行的路幅，紓解交通壓力。

陳建龍指出，盧永賢昨天下班時段已在現場親自指導義交，要求落實指揮車輛依標線停等，逐步建立駕駛守法習慣。

此外，警方也將通知捷運局調整號誌，延長延壽路黃燈與紅燈秒數，協助車輛更快通過工區路段並保持路口淨空。工務單位並增設「禁止右轉」號誌，在停止線前加繪「越線受罰」字樣，提醒駕駛遵守交通規則，避免再度造成交通打結。