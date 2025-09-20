快訊

怒槌背板！不滿未受辯論邀請 卓伯源數度闖會場畫面曝光

墊片「消失」疑雲 興達電廠爆炸僅台電有責？地方將矛頭指向2公司

淡出演藝圈20年 53歲美魔女「東京擁3房」當包租婆…小鮮肉求加Line

聽新聞
0:00 / 0:00

怎會有這麼多垃圾！ 新北8個月清出7.1萬公斤海洋廢棄物

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市環保局響應「國際淨灘日」，今天在金山中角灣舉辦秋季聯合淨灘活動。圖／新北市環保局提供
新北市環保局響應「國際淨灘日」，今天在金山中角灣舉辦秋季聯合淨灘活動。圖／新北市環保局提供

每年9月的第3個星期六為國際淨灘日，新北市環保局響應「國際淨灘日」，今天在金山中角灣舉辦秋季聯合淨灘活動，共清出1530公斤的海洋廢棄物。環保局表示，海廢又以塑膠仍占最大宗，凸顯減塑行動的重要性。

環保局表示，為維持海岸潔淨，除依據行政院「向海致敬」計畫由各海岸管理單位定期清理外，新北市也持續推動「海岸淨灘認養制度」，今年已有103個團體或個人投入，沙岸認養率已持續4年達到100%。

經統計，截至8月底，新北市共辦理647場淨灘，超過3.3萬人次參與，累計清理約7.1萬公斤海洋廢棄物。

新北市環保局今天號召金山區在地里長、居民及企業等團體今天在金山中角灣淨灘，環保局表示，此處不僅是北海岸知名觀光景點，更是自108年12月啟用中角灣國際級衝浪基地後，成為國內外衝浪愛好者聚集之地。

環保局補充，除金山中角灣海岸管理單位清理頻率高之外，其灣口內凹的沙岸地形及受季風影響，海廢類型以塑膠碎片居多，此次淨灘提供篩網、小沙鏟及耙子等工具，讓參與者能篩出細碎垃圾。

新北市環保局響應「國際淨灘日」，今天在金山中角灣舉辦秋季聯合淨灘活動。圖／新北市環保局提供
新北市環保局響應「國際淨灘日」，今天在金山中角灣舉辦秋季聯合淨灘活動。圖／新北市環保局提供

淨灘 環保局 海洋垃圾

延伸閱讀

新北大巨蛋要怎麼蓋？ 劉和然明率市府團隊新加坡取經

公館圓環拆讓新北居民跟著遭殃？ 永和上班族：應還蔣萬安公道

保利龍海廢變身招財貓 台灣技術能量在日本循環經濟展超吸睛

公館圓環施工 新北：未影響往返北市公車行駛時間

相關新聞

永和新設高壓電塔遭民眾反彈 台電：將研擬地下化可行性方案

台電計畫將中和福美里內的高壓電塔拆除，於永和堤外新設高壓電塔，引起民眾擔憂，台電今舉辦社區說明會，居民在會中表達不滿，喊...

都更危老年均245件居六都之冠 北市奪都更暨危老重建團隊獎肯定

北市推動都更危老政策不遺餘力，都更及危老總案量達到平均每年245件，成果穩居六都第一。北市府今年以6案成績榮獲「都市更新...

怎會有這麼多垃圾！ 新北8個月清出7.1萬公斤海洋廢棄物

每年9月的第3個星期六為國際淨灘日，新北市環保局響應「國際淨灘日」，今天在金山中角灣舉辦秋季聯合淨灘活動，共清出1530...

新北大巨蛋要怎麼蓋？ 劉和然明率市府團隊新加坡取經

北市副市長劉和然將於明天率領市府團隊前往新加坡進行5天參訪行程，此行將以「殯葬業務考察、環境治理交流、AI城市治理經驗借...

影／北海岸國際風箏節登場 鯨魚、章魚、忍者龜等空中爭奇鬥艷

新北市北海岸國際風箏節今天在白沙灣海水浴場登場，今年主題「追風．迎豐」，共有來自國內外19支隊伍參加競技與展演，有鯨魚、...

公館圓環拆讓新北居民跟著遭殃？ 永和上班族：應還蔣萬安公道

公館圓環拆除及地下道填平工程已進行數日，儼然已成政治話題，綠營抨擊圓環拆除還嚴重影響新北永和交通，且往返北市公車班次也受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。