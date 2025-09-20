聽新聞
怎會有這麼多垃圾！ 新北8個月清出7.1萬公斤海洋廢棄物
每年9月的第3個星期六為國際淨灘日，新北市環保局響應「國際淨灘日」，今天在金山中角灣舉辦秋季聯合淨灘活動，共清出1530公斤的海洋廢棄物。環保局表示，海廢又以塑膠仍占最大宗，凸顯減塑行動的重要性。
環保局表示，為維持海岸潔淨，除依據行政院「向海致敬」計畫由各海岸管理單位定期清理外，新北市也持續推動「海岸淨灘認養制度」，今年已有103個團體或個人投入，沙岸認養率已持續4年達到100%。
經統計，截至8月底，新北市共辦理647場淨灘，超過3.3萬人次參與，累計清理約7.1萬公斤海洋廢棄物。
新北市環保局今天號召金山區在地里長、居民及企業等團體今天在金山中角灣淨灘，環保局表示，此處不僅是北海岸知名觀光景點，更是自108年12月啟用中角灣國際級衝浪基地後，成為國內外衝浪愛好者聚集之地。
環保局補充，除金山中角灣海岸管理單位清理頻率高之外，其灣口內凹的沙岸地形及受季風影響，海廢類型以塑膠碎片居多，此次淨灘提供篩網、小沙鏟及耙子等工具，讓參與者能篩出細碎垃圾。
