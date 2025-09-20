都更危老年均245件居六都之冠 北市奪都更暨危老重建團隊獎肯定

北市推動都更危老政策不遺餘力，都更及危老總案量達到平均每年245件，成果穩居六都第一。北市府今年以6案成績榮獲「都市更新暨危老重建團隊獎」肯定，也強調「成就都更」最重要的力量來自每一位市民。

「第七屆危老＋都更博覽會」今明兩天在圓山花博爭艷館登場，北市府共襄盛舉，主題館以「都更我來成就都更STEP by STEP」為題。今上午開幕式，賴清德總統、內政部次長董建宏、雙北與桃園市政府等產官學代表出席。

北市府副秘書長王玉芬表示，台北面臨極端氣候及自然災害頻繁，加上「人老屋老」現況，保障市民居住安全及推動都市更新是當前首要任務，北市積極推動「都更八箭」政策，都更案量相較以往已成長超過2倍。

北市都市更新處指出，市長蔣萬安上任推動都更八箭後，已展現顯著成效。「公私協力」方面，公辦都更7599專案共24案申請，也輔導7案整宅更新，其中南機場單元三及斯文里二期整宅分別於去年9月及今年7月招商成功。

「加速審議」方面，更新處推動都更150專案，已受理18件申請案，平均審議天數僅27天，提升審議效率；「增加誘因」則透過防災型都更專案推動危險老舊建物重建，已累計受理49案申請，並提高補助增設電梯金額，總申請案超過百件。

更新處說，北市都更案是其餘五都總和近1.4倍，近2年報核案件是過去8年的2.3倍，都更及危老總案量更達到平均每年245件，成果穩居六都第一。

另外，今天現場頒發《財訊》2025「都市更新暨危老重建團隊獎」，由賴總統頒獎，北市共6個成功案例獲獎，包含整建維護類的「信義富台」社區。

更新處說，信義富台社區是早期眷村改建、屋齡約38年的5層公寓，約有760戶，居民多數為高齡長者。因應長者出行不便，社區領袖號召住戶凝聚共識推動加裝電梯，更新處於也提供輔導團法令諮詢及電梯補助協助，目前已有3部電梯完工、11部電梯興建中，未來3年有望再增7案，也帶動鄰近公寓效法。