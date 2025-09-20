都更危老年均245件居六都之冠 北市奪都更暨危老重建團隊獎肯定
北市推動都更危老政策不遺餘力，都更及危老總案量達到平均每年245件，成果穩居六都第一。北市府今年以6案成績榮獲「都市更新暨危老重建團隊獎」肯定，也強調「成就都更」最重要的力量來自每一位市民。
「第七屆危老＋都更博覽會」今明兩天在圓山花博爭艷館登場，北市府共襄盛舉，主題館以「都更我來成就都更STEP by STEP」為題。今上午開幕式，賴清德總統、內政部次長董建宏、雙北與桃園市政府等產官學代表出席。
北市府副秘書長王玉芬表示，台北面臨極端氣候及自然災害頻繁，加上「人老屋老」現況，保障市民居住安全及推動都市更新是當前首要任務，北市積極推動「都更八箭」政策，都更案量相較以往已成長超過2倍。
北市都市更新處指出，市長蔣萬安上任推動都更八箭後，已展現顯著成效。「公私協力」方面，公辦都更7599專案共24案申請，也輔導7案整宅更新，其中南機場單元三及斯文里二期整宅分別於去年9月及今年7月招商成功。
「加速審議」方面，更新處推動都更150專案，已受理18件申請案，平均審議天數僅27天，提升審議效率；「增加誘因」則透過防災型都更專案推動危險老舊建物重建，已累計受理49案申請，並提高補助增設電梯金額，總申請案超過百件。
更新處說，北市都更案是其餘五都總和近1.4倍，近2年報核案件是過去8年的2.3倍，都更及危老總案量更達到平均每年245件，成果穩居六都第一。
另外，今天現場頒發《財訊》2025「都市更新暨危老重建團隊獎」，由賴總統頒獎，北市共6個成功案例獲獎，包含整建維護類的「信義富台」社區。
更新處說，信義富台社區是早期眷村改建、屋齡約38年的5層公寓，約有760戶，居民多數為高齡長者。因應長者出行不便，社區領袖號召住戶凝聚共識推動加裝電梯，更新處於也提供輔導團法令諮詢及電梯補助協助，目前已有3部電梯完工、11部電梯興建中，未來3年有望再增7案，也帶動鄰近公寓效法。
至於獲得評審團特別獎的「都更知能推廣交流行動」，是大學體驗營、都更情境解謎活動。更新處長詹育齊代表受獎，他說，法令繁複與資訊落差可能造成民眾對都市更新的誤解或卻步，更新處多年來透過多元且系統化的教育訓練，協助市民正確認識都市更新的法令程序與實務操作。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言