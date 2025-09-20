永和新設高壓電塔遭民眾反彈 台電：將研擬地下化可行性方案

台電計畫將中和福美里內的高壓電塔拆除，於永和堤外新設高壓電塔，引起民眾擔憂，台電今舉辦社區說明會，居民在會中表達不滿，喊話台電把電塔地下化，民代呼籲台電傾聽地方心聲。台電回應，將於6個月內完成評估地下化可行性方案。

台電台北供電區營運處今針對「161kV板橋~青年線#1連接站遷移暨管路土建統包工程」舉辦說明會，立委林德福曾在9月3日協同里長及社區主委前往滿通協調，不料，張姓社區女主委不滿遭台電沈姓承包商動手推倒。

今簡報指出，台電規畫將既設編號1、2、3電塔拆除，在距離菠爾社區125公尺處新設3號電塔，其餘2座地下化，以銜接其餘4、5、6號電塔供應電力。而居民們在會中抗議台電黑箱作業、質疑為何在公園施工、也擔心電磁波影響，過程中在地居民數度情緒不滿，里長林葉成數次居中協調緩和氣氛。

有居民認為，台電當初的規畫缺乏整體考量，要地下化是好事，但為了銜接其他電塔，再造一個更大的3號電塔，令人無法接受，施工點是公園，很多人在此活動，呼籲台電不要好事做一半。

另有居民指出「新蓋電塔就在我家門前」，施工都看得到，過去施工3年，都沒看到相關工程資訊，如果早就公開說明，會更理性和平討論解決方式。

林葉成認為，當初台電只針對中和福美里範圍開說明會，並沒來永和，過程都沒有來永和開說明會溝通，地方不要高壓電塔，要就做全面地下化，這是地方心聲。

立委林德福表示，過去3號地塔因為結構問題，曾發生爆炸引發火災，後來設備翻新，安全無虞，為何台電還要遷移電塔？當初施工過程沒有公開透明，缺乏溝通，導致地方不滿，如今台電要補救，呼籲傾聽地方希望電纜地下化的心聲。林也表示，電塔地下化相關經費也會協助爭取。

新北市副議長陳鴻源表示，台電此次研議要地下化，應也把4、5、6號電塔納入討論，不要只做一半，不然3號連接站放哪大家都有意見。