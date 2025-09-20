快訊

MLB／克蕭主場引退夜！大谷翔平逆轉轟、道奇晉級季後賽

樺加沙恐成巨無霸颱風！氣象署：「康芮」後首見…狂風暴雨巨浪威脅

柯文哲入監「自診」臀部染HPV！醫：馬桶傳染難證實、須採檢釐清

新北大巨蛋要怎麼蓋？ 劉和然明率市府團隊新加坡取經

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市副市長劉和然明天將與市府團隊前往新加坡考察。圖／新北市府提供
新北市副市長劉和然明天將與市府團隊前往新加坡考察。圖／新北市府提供

北市副市長劉和然將於明天率領市府團隊前往新加坡進行5天參訪行程，此行將以「殯葬業務考察、環境治理交流、AI城市治理經驗借鏡」為核心主軸，且了解國際大都會整合場館與城市功能，將把新加坡舉辦大型賽事、演唱會的規劃作為參考，納入新北大巨蛋規劃藍圖。

新北市府表示，此次隨行成員包括民政局長林耀長、殯葬處長陳健民等人，行程中，將參訪新加坡多處殯葬設施，包括翡瓏山聖所、萬里火化場、蔡厝港墓園與富貴集團紀念館，並拜會新加坡國家環境局，就殯葬管理與城市環境永續交換意見，尋求能夠引進新北的經驗做法。

此外，劉和然也將前往新加坡城市規劃展覽館及新加坡國家體育場，了解國際大都會如何整合場館與城市功能。據悉，劉和然身為「新北大巨蛋專案召集人」，將參考新加坡舉辦大型賽事、演唱會的規劃作為，納入新北大巨蛋的後續規劃藍圖。

劉和然還將拜訪新北青年創業代表─Evercomm創辦人Ted Chen，該公司專注於淨零碳排、低碳永續及氣候風險的新創企業，曾獲新加坡官方及國際肯定。另也將實地考察新加坡在高科技與AI城市治理成效，預計返國後提出新一輪的AI治理策略。

新加坡 劉和然

延伸閱讀

新北大巨蛋選址即將揭曉 議員發聲：三峽麥仔園有資格承接這份使命

劉和然今視察中元節品項 新莊市場攤商：備貨量多2至3成

影／新北市府中元普渡 侯友宜、劉和然供品「乖乖」藏玄機

新北助推彰化農產 今起11天板橋大遠百辦彰化優鮮展售會

相關新聞

新北大巨蛋要怎麼蓋？ 劉和然明率市府團隊新加坡取經

北市副市長劉和然將於明天率領市府團隊前往新加坡進行5天參訪行程，此行將以「殯葬業務考察、環境治理交流、AI城市治理經驗借...

影／北海岸國際風箏節登場 鯨魚、章魚、忍者龜等空中爭奇鬥艷

新北市北海岸國際風箏節今天在白沙灣海水浴場登場，今年主題「追風．迎豐」，共有來自國內外19支隊伍參加競技與展演，有鯨魚、...

公館圓環拆讓新北居民跟著遭殃？ 永和上班族：應還蔣萬安公道

公館圓環拆除及地下道填平工程已進行數日，儼然已成政治話題，綠營抨擊圓環拆除還嚴重影響新北永和交通，且往返北市公車班次也受...

打地鋪排隊只為瘋搶羽球場熱門時段 北市議員轟：這像智慧城市？

有民眾向北市議陳宥丞反映，南港成德國小校門口，有球友想要租到熱門時段的羽球場，竟漏夜排隊，激烈競爭須在校門口打地鋪過夜，...

台北大巨蛋IG官方沒藍勾勾 假帳號粉絲多一倍、千則貼文滿是啦啦隊

台北大巨蛋接連舉辦各種賽事與演唱會，知名度日益攀升，卻被發現社群官方帳號沒Meta藍勾驗證，反倒是非官方帳號不但有，粉絲...

北市新系統 堵上廣告物管理漏洞

北市街頭廣告許可有期限，但建管處2018年核准、核備385件大小型廣告物許可案中，9成4無法掌握民眾繼續使用與否，列管的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。