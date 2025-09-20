新北大巨蛋要怎麼蓋？ 劉和然明率市府團隊新加坡取經

北市副市長劉和然將於明天率領市府團隊前往新加坡進行5天參訪行程，此行將以「殯葬業務考察、環境治理交流、AI城市治理經驗借鏡」為核心主軸，且了解國際大都會整合場館與城市功能，將把新加坡舉辦大型賽事、演唱會的規劃作為參考，納入新北大巨蛋規劃藍圖。

新北市府表示，此次隨行成員包括民政局長林耀長、殯葬處長陳健民等人，行程中，將參訪新加坡多處殯葬設施，包括翡瓏山聖所、萬里火化場、蔡厝港墓園與富貴集團紀念館，並拜會新加坡國家環境局，就殯葬管理與城市環境永續交換意見，尋求能夠引進新北的經驗做法。

此外，劉和然也將前往新加坡城市規劃展覽館及新加坡國家體育場，了解國際大都會如何整合場館與城市功能。據悉，劉和然身為「新北大巨蛋專案召集人」，將參考新加坡舉辦大型賽事、演唱會的規劃作為，納入新北大巨蛋的後續規劃藍圖。

劉和然還將拜訪新北青年創業代表─Evercomm創辦人Ted Chen，該公司專注於淨零碳排、低碳永續及氣候風險的新創企業，曾獲新加坡官方及國際肯定。另也將實地考察新加坡在高科技與AI城市治理成效，預計返國後提出新一輪的AI治理策略。