影／北海岸國際風箏節登場 鯨魚、章魚、忍者龜等空中爭奇鬥艷

新北市北海岸國際風箏節今天在白沙灣海水浴場登場，今年主題「追風．迎豐」，共有來自國內外19支隊伍參加競技與展演，有鯨魚、海螺、獅子魚、章魚等海洋生物，也有泰國帶來忍者龜等多元造型特色風箏，在空中爭奇鬥艷。

今年北海岸國際風箏節由亞洲國際風箏聯合會帶領，邀請台灣、美國、德國、瑞士、日本、韓國、印尼、泰國等國家的風箏好手，共19支隊伍參與競技與展演特技風箏，呈現豐富多元的風箏藝術。

石門區長吳家兆表示，這次風箏造型以海洋生物為靈感來源，包括 鯨魚、海螺、獅子魚、章魚 等。其中最受矚目的有長達45公尺的巨型章魚風箏與約18公尺的大型鯨魚風箏，還有最近非常歡迎的小瓢蟲及企鵝等。

外國風箏團隊帶來特別的風箏，像泰國帶來忍者龜潛水員，印尼帶來神話故事裡美麗的Dewi Sinta，本次印尼的風箏選手中還有風箏第三代年齡分別為8歲、9歲及12歲的選手。

韓國選手帶來可愛的Pucca及8米長的江南大叔，德國則帶來即將到來的萬聖節南瓜，瑞士則帶來許多愛心風箏，讓海岸線充滿夢幻的氛圍。

今天風箏節持續到下午，結合自然、文化、藝術與親子互動，活動還規畫「集章闖關送好禮」、「彩繪風箏DIY」、「彩繪風車DIY」、「生態旅遊」、「藝文表演」及「農特產與文創市集」。並推出「富基箏鮮x滿額送好禮」活動，於富基漁港12家餐廳消費滿千元，就能獲得精美紀念風箏、送完為止。