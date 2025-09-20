快訊

影／北海岸國際風箏節登場 鯨魚、章魚、忍者龜等空中爭奇鬥艷

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
泰國隊的忍者龜軟體風箏，首次到台灣亮相。記者游明煌／攝影
泰國隊的忍者龜軟體風箏，首次到台灣亮相。記者游明煌／攝影

新北市北海岸國際風箏節今天在白沙灣海水浴場登場，今年主題「追風．迎豐」，共有來自國內外19支隊伍參加競技與展演，有鯨魚、海螺、獅子魚、章魚等海洋生物，也有泰國帶來忍者龜等多元造型特色風箏，在空中爭奇鬥艷。

今年北海岸國際風箏節由亞洲國際風箏聯合會帶領，邀請台灣、美國、德國、瑞士、日本、韓國、印尼、泰國等國家的風箏好手，共19支隊伍參與競技與展演特技風箏，呈現豐富多元的風箏藝術。

石門區長吳家兆表示，這次風箏造型以海洋生物為靈感來源，包括 鯨魚、海螺、獅子魚、章魚 等。其中最受矚目的有長達45公尺的巨型章魚風箏與約18公尺的大型鯨魚風箏，還有最近非常歡迎的小瓢蟲及企鵝等。

外國風箏團隊帶來特別的風箏，像泰國帶來忍者龜潛水員，印尼帶來神話故事裡美麗的Dewi Sinta，本次印尼的風箏選手中還有風箏第三代年齡分別為8歲、9歲及12歲的選手。

韓國選手帶來可愛的Pucca及8米長的江南大叔，德國則帶來即將到來的萬聖節南瓜，瑞士則帶來許多愛心風箏，讓海岸線充滿夢幻的氛圍。

今天風箏節持續到下午，結合自然、文化、藝術與親子互動，活動還規畫「集章闖關送好禮」、「彩繪風箏DIY」、「彩繪風車DIY」、「生態旅遊」、「藝文表演」及「農特產與文創市集」。並推出「富基箏鮮x滿額送好禮」活動，於富基漁港12家餐廳消費滿千元，就能獲得精美紀念風箏、送完為止。

金山警分局配合加強交通疏導，台二線白沙灣附近安全島缺口均以交通錐管制，欲左轉或迴轉車輛由現場交管警力及義交引導至海灣新城前路口轉彎，偵查隊也組宣導團於現場反詐騙等宣導，應提高警覺並報警求證，切勿任意將個人資料、存摺、財物等交付對方。

新北市北海岸國際風箏節今天在白沙灣海水浴場登場。記者游明煌／攝影
新北市北海岸國際風箏節今天在白沙灣海水浴場登場。記者游明煌／攝影
新北市北海岸國際風箏節今天在白沙灣海水浴場登場，石門區長吳家兆（右）與國際風箏選手上場體驗。記者游明煌／攝影
新北市北海岸國際風箏節今天在白沙灣海水浴場登場，石門區長吳家兆（右）與國際風箏選手上場體驗。記者游明煌／攝影

鯨魚 風箏節 獅子魚

