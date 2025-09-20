侯友宜：電費應暫緩調漲 避免衝擊庶民生活

快訊

中央社／ 新北20日電

新北市長侯友宜今天表示，夏季備轉容量燈號經常亮橘燈，民眾憂心電力不足。中央須提出完整能源政策，審慎評估核電與再生能源；電價應暫緩調漲，避免衝擊庶民生計。

電價費率審議會昨天決議，先前連4漲的產業電價這次凍漲；民生電價則微調各級距單價，以適度反映成本，影響逾1400萬戶，整體平均調幅0.71%。

侯友宜今天出席「市長盃原住民族傳統射箭邀請賽」時接受聯訪，對民生電價調漲表達看法。

他說，只要電費一漲，民生物價會跟著漲，影響的是庶民。希望調漲電費過程，要考慮用電的市民及小商店，故還是期待電費能緩漲；既然調漲就必須考慮如何因應受衝擊的商家與人民生計。

侯友宜表示，近期高溫下，電力需求大增，備轉容量燈號經常亮橘燈，凸顯用電吃緊，讓民眾擔憂電力危機。中央應提出完整的能源政策，正面回應社會關切。

侯友宜指出，多數民眾支持核電，是否應重新思考核能發電是中央必須面對的議題；而再生能源發展速度不足，難以補上缺口，加上以煤發電對民眾健康不利，都凸顯能源結構調整的迫切性。

侯友宜說，中央長期未清楚說明能源規劃，卻在用電需求龐大時調整電價，影響基層生活。中央除須兼顧電價穩定，更應加速調整能源政策方向，確保供電穩定，讓產業發展不受干擾，兼顧民生與經濟，找到更平衡的做法。

電價 侯友宜 能源政策

