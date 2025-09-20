公館圓環拆讓新北居民跟著遭殃？ 永和上班族：應還蔣萬安公道

公館圓環拆除及地下道填平工程已進行數日，儼然已成政治話題，綠營抨擊圓環拆除還嚴重影響新北永和交通，且往返北市公車班次也受影響。對此，新北市交通局表示，經觀察公車行駛時間並無差異，班次正常。另從永和到羅斯福路上班的陳先生表示，從圓環拆除至今都沒感受到塞車，「應該還蔣萬安一個公道 」。

陳姓上班族說，他每天騎機車從福和橋到公館圓環再到台北市區上班，過去確實明顯車禍事故挺頻繁，時不時就聽到公館圓環要拆除的聲音，實在講了太多年了，如今也真的拆除了，他感覺即使現階段施工也沒受到任何影響，拆除圓環是好事，也認同能降低肇事率，他認為應該還蔣萬安公道。

新北市交通局表示，有不少永和區民眾擔心往返北市的公車班次受到影響，經監控永和往來台北的公車路線如208、311、895、254線公車，比較前一周及施工近日從福和橋往返水源市場站間上下午尖峰時段行駛時間，並無受到影響。

交通局運輸管理科長林詩欽指出，交控中心持續嚴密監控福和橋、永福橋尖峰時段車流路況，市境內並已設置20 多面動線導引牌面，交通秩序和車流順暢皆順暢。