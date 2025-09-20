快訊

MLB／「克蕭！克蕭！」道奇傳奇歡呼聲中退場 主場終戰4.1局6K

萬人連署國、高中生延後10點上課！作家呼籲加碼做1事 全網點頭

登記參選國民黨主席！6人號次出爐 …「籤王」是他

公館圓環拆讓新北居民跟著遭殃？ 永和上班族：應還蔣萬安公道

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
公館圓環開始進行拆除及公車地下道填平，工程持續進行中。記者曾原信／攝影
公館圓環開始進行拆除及公車地下道填平，工程持續進行中。記者曾原信／攝影

公館圓環拆除及地下道填平工程已進行數日，儼然已成政治話題，綠營抨擊圓環拆除還嚴重影響新北永和交通，且往返北市公車班次也受影響。對此，新北市交通局表示，經觀察公車行駛時間並無差異，班次正常。另從永和到羅斯福路上班的陳先生表示，從圓環拆除至今都沒感受到塞車，「應該還蔣萬安一個公道 」。

陳姓上班族說，他每天騎機車從福和橋到公館圓環再到台北市區上班，過去確實明顯車禍事故挺頻繁，時不時就聽到公館圓環要拆除的聲音，實在講了太多年了，如今也真的拆除了，他感覺即使現階段施工也沒受到任何影響，拆除圓環是好事，也認同能降低肇事率，他認為應該還蔣萬安公道。

新北市交通局表示，有不少永和區民眾擔心往返北市的公車班次受到影響，經監控永和往來台北的公車路線如208、311、895、254線公車，比較前一周及施工近日從福和橋往返水源市場站間上下午尖峰時段行駛時間，並無受到影響。

交通局運輸管理科長林詩欽指出，交控中心持續嚴密監控福和橋、永福橋尖峰時段車流路況，市境內並已設置20 多面動線導引牌面，交通秩序和車流順暢皆順暢。

蔣萬安 公館圓環 公車路線

延伸閱讀

影／君悅酒店35周年 韓國瑜蔣萬安到場致意

受邀列席立院黨團會議 徐國勇：黨團自主三長要選舉

拆公館圓環引發熱議 蔣萬安表態：該做的事要勇敢去做

徐國勇提警被勒脖酸蔣萬安 北市府回擊：顛倒黑白

相關新聞

公館圓環拆讓新北居民跟著遭殃？ 永和上班族：應還蔣萬安公道

公館圓環拆除及地下道填平工程已進行數日，儼然已成政治話題，綠營抨擊圓環拆除還嚴重影響新北永和交通，且往返北市公車班次也受...

打地鋪排隊只為瘋搶羽球場熱門時段 北市議員轟：這像智慧城市？

有民眾向北市議陳宥丞反映，南港成德國小校門口，有球友想要租到熱門時段的羽球場，竟漏夜排隊，激烈競爭須在校門口打地鋪過夜，...

台北大巨蛋IG官方沒藍勾勾 假帳號粉絲多一倍、千則貼文滿是啦啦隊

台北大巨蛋接連舉辦各種賽事與演唱會，知名度日益攀升，卻被發現社群官方帳號沒Meta藍勾驗證，反倒是非官方帳號不但有，粉絲...

北市新系統 堵上廣告物管理漏洞

北市街頭廣告許可有期限，但建管處2018年核准、核備385件大小型廣告物許可案中，9成4無法掌握民眾繼續使用與否，列管的...

廣角鏡／淡水民權路 周一起夜間施工改道

新北市新工處將進行淡北道路工區高壓電纜遷移，22日起至10月15日止，每天晚間10時至翌日上午6時施工，封閉民權路（往淡...

林口匝道改善 侯友宜盼明年底完工

全台車流量最高的國道1號林口交流道，尖峰時段動輒塞1小時，且回堵國道與平面道路，高公局規畫南出北入匝道工程改善，完工後可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。